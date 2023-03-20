В вузах растет заказ на подготовку специалистов для оборонных предприятий

— У нас в регионе много предприятий ОПК с которыми исторически сотрудничает вуз. В 2022 году из 2 тыс выпускников очной формы обучения 60% мы подготовили для работы на предприятиях оборонки, а также 163 студента- целевика. Учитывая ситуацию в стране, мы активно сотрудничаем с оборонными предприятиями по трансформации программ, как по содержанию, так и формату проведения занятий, — сообщила на пресс-конференции проректор по образовательной деятельности Омского государственного технического университета Наталья Прокудина.

— 80% образовательных программ у нас сейчас ориентировано на ОПК-модули по получению рабочих профессий, — говорит Наталья Прокудина. — В 2023 году мы набираем полностью целевую группу, которую разработали с АО «Объединённая двигателестроительная корпорация». Программа заточена под интересы предприятий авиастроения. При этом в ходе обучения ребята должны получить две рабочие профессии: оператор станков с ЧПУ, электромонтер, либо оператор-наладчик технологического оборудования. Уже на 2-3 курсе предприятия отбирают студентов с которыми заключают договор о целевом обучении. Часть занятий мы вынесли на территорию предприятий, чтобы ребята понимали перспективы дальнейшего трудоустройства.

В частности, в вузе ввели проектную деятельность в рамках которой студенты работают по заявкам предприятий. В рамках магистратуры для студентов- работников предприятий составлен индивидуальный график обучения. С февраля 2022 года предприятия ОПК сделали заявку на включение в образовательные программы блока по получению рабочей профессии.

В 2023 году в вузе планируется набор на бюджет 2.5 тыс студентов, из них не менее 10% — целевой набор для ОПК.

— В 2022 году у нас увеличили контрольные цифры приема по бюджетным местам на 40%, по целевым — на 30%. При этом 60% мест связано с инженерным делом в интересах ОПК. В этом году запланировано увеличение до 35% по ряду направлений интересных ОПК, — говорит проректор по учебной работе Сибирского федерального университета (Красноярск) Денис Гуц. — На базе каждой организации ОПК у университета сейчас создано структурное подразделение, где работают сотрудники вуза и представители организации, организована подготовка магистров, формируются целевые группы.

— Целевое место можно получить в ходе приемной кампании, а можно заключить договор в процессе обучения. Выделение мест для таких предприятий реализовано через Минпромторг, — пояснил Сергей Чернов.

Проректор по учебной работе Новосибирского государственного технического университета Сергей Чернов также сообщил, что вуз активно работает с предприятиями ОПК, чтобы заинтересовать студентов в трудоустройстве. В НГТУ в 2021 году на целевое обучение взяли 90 студентов, в 2022 — 140, в этом году, с учетом большого интереса со стороны оборонки, целевой набор увеличится до 170 человек. Всего на данный момент в вузе обучается 586 целевиков, из них 240 в интересах предприятий ОПК.

В этом году НГТУ НЭТИ планирует выпустить для оборонки 70 целевиков, из них 80% для предприятий ОПК. Это на 20% больше, чем годом ранее. Сибирский государственный университет — 45 специалистов для ОПК. В ближайшей перспективе в вузе планируют масштабировать эту цифру в 2,5 раза. В Омском государственном техническом университете выпуск целевиков для ОПК в 2023 году составит 93 человека, годом ранее — 100.

Напомним, студенты, которые проходили обучение по целевой программе, обязаны отработать на предприятии срок, прописанный в контракте. Представители вузов заверяют, что сейчас выпускники охотно идут работать в оборонку, так как им предлагают хорошую заработную плату, а во многих случаях еще и бронь от мобилизации.

Самыми востребованными у предприятий ОПК специальностями сегодня являются ИТ, электроэнергетика, автоматизация промышленных производств, радиотехника и системы связи, робототехника. При этом заводы сразу делают заявку на подготовку многопрофильных специалистов, которые обладают знаниями и компетенциями сразу в нескольких сферах, например, в ИТ и машиностроении.

Ранее редакция рассказывала о том, как предприятия переманивают друг у друга сотрудников.