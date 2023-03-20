Ученые Новосибирска создают материалы для суперконденсаторов из скорлупы кедрового ореха

Сотрудники отдела нетрадиционных каталитических процессов и Инжинирингового центра Института катализа Сибирского отделения РАН начали создание углеродных материалов для суперконденсаторов на основе скорлупы кедрового ореха. Об этом сообщает пресс-служба Институт катализа СО РАН.

— Скорлупа орехов обладает повышенной плотностью, которая в определенной мере передается конечному продукту. Чтобы достигнуть высоких энергоемкостных показателей на единицу объема суперконденсатора, материал электрода должен быть плотным и с высокой удельной площадью поверхности. Чем плотнее материал, тем меньший объем он занимает, а большая поверхность обеспечивает высокую емкость, — отметил Петр Елецкий, старший научный сотрудник Инжинирингового центра ИК СО РАН.

Максимальная удельная площадь поверхности углей из скорлупы ореха, которую удалось достичь ученым Института катализа — 2200 квадратных метров на грамм.

Материалы для суперконденсаторов изготавливают в институте, а тестируют в научно- образовательном центре «Институт химических технологий ИК СО РАН-НГУ» на базе Новосибирского государственного университета в недавно созданной молодежной лаборатории композитных материалов для электроники.

— Проведенные испытания говорят о том, что активированные угли из скорлупы ореха перспективны для практического применения, — подчеркнула Марина Лебедева, заведующая лабораторией.

В планах — улучшить процесс синтеза активированного угля, чтобы его свойства стали оптимальными для использования в суперконденсаторе с максимально возможной энергоемкостью. Следующим шагом должно стать создание прототипа мощного ионистора.

Суперконденсатор (ионистор) — устройство, которому нужно всего 10–20 секунд для полной зарядки, а заряжать и разряжать его можно сотни тысяч раз. Высокая скорость зарядки, чрезвычайно длинный жизненный цикл и высокая мощность — преимущества ионисторов перед литий-ионными аккумуляторами, которые долго заряжаются и со временем теряют свою емкость. Суперконденсаторы используют в источниках бесперебойного питания, альтернативной энергетике, электротранспорте и космической отрасли.

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