Жители Хилокской сняли на видео спящего на детской площадке мигранта

Порядок на Хилокском треугольнике наводится очень медленными темпами. Когда в район приезжают чиновники и проверки, то им не удается прочувствовать весь колорит этих мест. Зато жители злополучной территории ежедневно наблюдают все прелести соседства с мигрантами.

— Жительница Хилокского микрорайона в Новосибирске пожаловалась на поведение мигранта, выходца из Средней Азии. Он занял скамейку на игровой площадке возле дома на Хилокской, 13, и не думал оттуда уходить. Шумные игры малышни ему нисколько не мешали,— сообщает издание «Царьград Новосибирск».

Мамы ребятишек заметили, что мужчина находился в алкогольном опьянении, поэтому не реагировал на замечания. Его неоднократно просили покинуть площадку и продолжить свой сон в другом месте. Оживился отдыхающий только после предложения вызвать полицию.

— Очередной курортник, — резюмировала сибирячка.

Женщина со своим знакомым отвела нарушителя общественного порядка за дом, но он снова вернулся на прежнее место. С подбегающими к нему любопытными детьми мужчина не нянчился, а открыто посылал их матом.