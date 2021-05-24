Что с режимом ограничительных мероприятий в Новосибирской области?

— Больше двух месяцев статистка по коронавирусу не меняется, при том, что мы увеличили глубину диагностики. Кроме того, в регионе не растет количество случаев ОРВИ, внебольничных пневмоний. Прошло две недели с майских праздников и мы также не увидели всплеска коронавируса. Это позволяет сделать вывод, что мы находимся на уровне естественного фона заболеваемости. Снизиться дальше можно только за счет более масштабной вакцинации, — заявил на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он также отметил, что мероприятия, которые приняла область, правильные и их нужно продолжать и соблюдать. Более детально статистику по коронавирусу правительство региона планирует проанализировать завтра на заседании оперативного штаба. Пока губернатор не сказал будут ли продлеваться сроки действия ограничительных мероприятий в области или нет.

Напомним, согласно предыдущему постановлению главы региона, ограничения действуют до 30 мая. Ранее Травников не исключал, что если они будут продлеваться в Новосибирской области, то из-за общероссийской обстановки и ситуации в прилегающих регионах.

По данным оперативного штаба, на 23 мая в Новосибирской области зарегистрировано 72 новых заражения COVID-19, умерло 4 человека.