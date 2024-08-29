Жительница Новосибирска два раза переоделась, чтобы купить таблетки по поддельному рецепту

МВД объявило в розыск сибирячку, которая по поддельному рецепту дважды купила в аптеке медицинский препарат. Преступление было совершено еще 5 и 6 февраля, но по горячим следам вычислить женщину не удалось. Сейчас оперативники обратились за помощью к населению.

― Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», ― прокомментировали в МВД.

Всем, кто располагает сведениями о личности и местонахождении подозреваемой, изображенной на фото, просьба сообщить по телефонам в полицию: (383) 232-21-14, 8-913-012-57-74.