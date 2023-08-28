Названы лучшие школы в Новосибирской области по результатам ЕГЭ-2023

Рекордное число учеников, которые успешно сдали ЕГЭ на 100 баллов, подготовила физико-математическая школа при НГУ (СУНЦ НГУ), сообщили в региональном министерстве образования в ответ на запрос Atas.info. Также в топ-10 попали еще два статусных образовательных учреждения Новосибирского научного центра: гимназия № 3 (9 место) и образовательный центр «Горностай» (10 место). А вот легендарный лицей № 130 из Академгородка вовсе покинул список первой десятки лидеров, в то время как по итогам прошлого года он занимал 4 место. Сейчас лицей лишь 13-й.

При этом на втором почетном месте в 2023 году оказался «Инженерный лицей НГТУ», и замкнула тройку лидеров — гимназия № 15.

Следует отметить резкий подъем в рейтинге, который совершила школа № 10 из Куйбышевского района, занявшая 15 место. Кроме того, можно подчеркнуть успех частной школы «София», которая дебютировала в топ-30 лучших новосибирских школ и сразу закрепилась на 16 месте.

В региональном министерстве образования уточнили, что количество школьников, сдавших ЕГЭ на высоком уровне, увеличилось по следующим предметам: русский язык, химия, биология, география, обществознание и литература. При этом доля тех, кто не сдал экзамены по русскому языку, математике базового уровня, физике, химии, информатике, географии и литературе, за последние три года уменьшилась.

В ведомстве добавили, что вместе с тем наблюдается увеличение доли выпускников, которые не могут сдать экзамены по обществознанию, истории и английскому языку.

Ранее редакция сообщала, что в ТОП-20 по Сибирскому федеральному округу попали пять школ из Новосибирска.