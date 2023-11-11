Смертельное ДТП произошло на Северном обходе под Новосибирском

Как сообщила пресс-служба ГИБДД, утром водитель автомобиля УАЗ двигался по автодороге «Северный обход города Новосибирска» со стороны поселка Рыбачий в сторону поселка Садовый.

— Водитель УАЗа выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ман. Водитель УАЗа погиб, — уточнил командир ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Максим Лыков.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа уточняют обстоятельства ДТП.

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