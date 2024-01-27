Жительницу Новосибирска и ее шестилетнюю дочь убили из-за автомобиля

В Республике Казахстан задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления на территории Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитете региона, 23 января в полицию поступило заявление от жительницы Республики Казахстан. Женщина сообщала о том, что ее подруга, проживающая в Новосибирске, перестала выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что в январе жительница Новосибирска приобрела машину ценой более 1,5 млн рублей. После этого она исчезла вместе с шестилетней дочерью.

Полицейские выяснили, что помощь в приобретении автомобиля ей оказывал местный житель, который после сделки выехал из России. В отношении новосибирца было возбуждено уголовное дело. Он был объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

25 января подозреваемый был задержан на границе Казахстана и Узбекистана. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу и экстрадиции в Россию.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре.