Реализацию проекта «Чистый воздух» в Искитиме будет отслеживать Минприроды РФ

Новосибирская область подписала соглашение с федеральным Министерством природных ресурсов о взаимодействии при реализации проекта «Чистый воздух» в городе Искитим на международной выставке-форуме «Россия». Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр Евгений Шестернин.

— Будем круглосуточно информировать, буквально вести прямую трансляцию подготовки к реализации проекта «Чистый воздух» в Искитиме, — добавил он.

Напомним, с первого сентября 2023 года Искитим подключен к федеральному проекту «Чистый воздух».

По его словам, в рамках реализации проекта Искитим ждет газификация, перевод на централизованное отопление частного сектора, замен общественного транспорта на более экологичный, модернизация и реконструкция производства.

«Чистый воздух» — это федеральный проект, благодаря которому к 2030 году вдвое сократится объем выбросов вредных веществ в атмосферу. В его основе — комплексная работа государства, предприятий и жителей промышленных городов.

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