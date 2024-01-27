Реализацию проекта «Чистый воздух» в Искитиме будет отслеживать Минприроды РФ

Новосибирская область подписала соглашение с федеральным Министерством природных ресурсов о взаимодействии при реализации проекта «Чистый воздух» в городе Искитим на международной выставке-форуме «Россия». Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр Евгений Шестернин.
— Будем круглосуточно информировать, буквально вести прямую трансляцию подготовки к реализации проекта «Чистый воздух» в Искитиме, — добавил он.
Напомним, с первого сентября 2023 года Искитим подключен к федеральному проекту «Чистый воздух».
По его словам, в рамках реализации проекта Искитим ждет газификация, перевод на централизованное отопление частного сектора, замен общественного транспорта на более экологичный, модернизация и реконструкция производства.
«Чистый воздух» — это федеральный проект, благодаря которому к 2030 году вдвое сократится объем выбросов вредных веществ в атмосферу. В его основе — комплексная работа государства, предприятий и жителей промышленных городов.
Ранее редакция рассказывала о том, что на территории новосибирского вуза открылся пункт мониторинга окружающей среды.
Фото из телеграм-канала Евгения Шестернина
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