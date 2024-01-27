Наборы для скрининга новорожденных начали выпускать в Новосибирске

Группа компаний «Медико-биологический Союз» (МБС) в 2023 году запустила производство наборов-реагентов для неонатального скрининга новорожденных. Об этом рассказал на пресс-конференции замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка.

— В прошлом году «МБС» произвел 13,7 тысяч наборов. Они позволят провести тестирование 1.2 млн младенцев, — добавил он.

Напомним, с 1 января 2023 года в России в целом и Новосибирской области, в частности был введен расширенный неонатальный скрининг на более 40 врожденных, наследственных заболеваний и групп заболеваний. Скрининг позволяет выявлять серьезные заболевания у детей уже на этапе новорожденности, а значит и начать своевременное лечение. В список добавили ряд наследственных болезней обмена, первичные иммунодефициты, спинальную мышечную атрофию (СМА). Как поясняли летом 2023 года в Минздраве Новосибирской области, у 2% обследованных или 203 детей заподозрили наследственные болезни.

По данным регионального управления по делам ЗАГС, за 11 месяцев 2023 года в Новосибирской области родился 24 231 ребенок.

Группа компаний «Медико-биологический Союз» (МБС) создана в 1992 году. Занимается лабораторной диагностикой, фармацевтикой, персонализированной и теле-медициной. В портфеле компании более 20 проектов. В структуре компании собственное производство — 1500 м2. Основатель и директор ГК Михаил Лосев.

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