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Жительницу поселка под Новосибирском отрезали от оплаченной электроэнергии

  • 11/07/2024, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Жительницу поселка под Новосибирском отрезали от оплаченной электроэнергии
Она решила платить напрямую энергосбытовой компании, а не организации, управляющей поселком, ― и уже четвертый день сидит без света.

У жительницы пригородного села Толмачево, микрорайона Пригородный просто Елены М. с конца июня больше недели в вечернее время отключали свет. Как пояснила собеседница Infopro54, в октябре прошлого года она перешла на прямой расчет за электроэнергию с АО «Новосибирскэнергосбыт», подает показания и оплачивает электроэнергию через «Платосферу».

— Я уведомила об этом ПК «Толмачевский» электронным письмом. Ответа не получила. Поэтому в январе 2024 года я отправила уведомление через почту заказным письмом и получила информацию о доставке письма адресату, — пояснила Елена. — В мае выяснилось, что ПК «Толмачевский» в декабре прошлого года подал в мировой суд и получил судебный приказ о взыскании с меня задолженности за электричество. В мае у меня заблокировали счета в банке. Я опротестовала этот приказ, так как предоставила заверенную в «Новосибирскэнергосбыте» информацию об отсутствии задолженности и договор, заключенный с энергоснабжающей организацией. Блокировку со счетов сняли, списанные деньги вернули. Но 28 июня я приехала домой и обнаружила, что двое мужчин отключили мой дом от света. Они не предоставили документы, на каком основании производится отключение, а также документы, удостоверяющие личность, но сказали, что теперь меня будут отключать с 7 вечера до 10 утра до погашения задолженности.

Эта история продолжалась до 9 июля. Причем, по словам Елены, ее дом отключали даже не в оговоренное время, а в произвольном режиме. При первых отключениях она вызывала полицию. Потом полиция приезжать отказалась, посоветовав женщине оплатить долги за электроэнергию. На прием к главе администрации Новосибирского района Елене попасть не удалось, в приемной ей сообщили, что по этому вопросу он с ней встречаться не будет.

— Я пыталась дозвониться в ПК «Толмачевский» и прояснить ситуацию, но «абонент не абонент». По всей видимости, мой телефон внесен в «черный список», а на электронные письма никто не отвечал. Поэтому сейчас с компанией общается мой юрист, — отметила собеседница Infopro54. — Выяснилось, что 9 месяцев компания мне начисляла электроэнергию по среднему тарифу 471 кВт/час ― 1117 рублей. Никакого акта об отключении, уведомления о поверке счетчика и т.д. я не получала. При этом все это время я оплачивала услуги водоснабжения и водоотведения, а также за газовый котел, то есть было очевидно, что я проживаю в доме и меня легко можно найти.

9 июля в 10 часов утра дом полностью отрезали от электричества, и его нет до сих пор. Судя по справке, выданной в АО «Новосибирскэнергосбыт» (имеется в распоряжении редакции), на 1 июля 2024 года у жительницы поселка нет задолженности по электроэнергии.

— Света нет, хотя к решению этой проблемы уже подключился «Новосибирскэнергосбыт». В компании подтвердили, что я являюсь их абонентом с октября 2023 года и у меня нет задолженности за электроэнергию. Однако до сих пор никаких движений со стороны ПК «Толмачевский» нет. В компании моему юристу сообщили, что владелец и другие должностные лица ушли в отпуск, — сообщила Елена М. — То есть я сейчас в принципе не понимаю, как можно вернуть в дом оплаченную мной электроэнергию и где еще искать защиту.

Сейчас в доме нет света, горячей воды, не работает газовый котел, из-за постоянного отключения электричества начали сбоить электроприборы. Вместе с Еленой в доме проживает ее 80-летний отец, который нуждается в постоянном медицинском уходе.

О нарушении законодательства собеседница Infopro54 сообщила в контролирующие и надзорные органы. По результатам проверки намерена подать иск в суд.

С 10 июля перед домом Елены М. управляющая компания ПК «Толмачевский» начала выставлять конструкцию, уведомляющую о том, что «здесь проживает должник».

В ответ на запрос редакции Infopro54 в ПК «Толмачевский» сообщили, что между собственником жилого дома Еленой М. и ПК «Толмачевский» действует договор о предоставлении коммунальных услуг и о доступе к объектам инфраструктуры, заключенный в 2018 году и включающий услугу по электроснабжению. По версии ПК «Толмачевский», задолженность Елены М. на данный момент составляет почти 12 тысяч рублей.

— Собственником указанного жилого дома не были выполнены условия расторжения договора с ПК «Толмачевский» в части предоставления электроснабжения, предусмотренные законодательством, следовательно, договор действующий и задолженность по договору имеется, — говорится в ответе, полученном редакцией.

В ПК «Толмачевский» также заявили, что ответы на обращения собственника и уведомления о задолженности и об отключении электроэнергии «неоднократно направлялись в адрес собственника «Почтой России» по всем известным компании адресам. Кроме того, в ответе уточняется, что собственнику вручались извещения с почты, однако ни одно письмо от ПК «Толмачевский» она не получала.

— ПК «Толмачевский» является собственником электросетевого хозяйства, к которому подключены энергопринимающие устройства. Необходимые документы и согласования для заключения собственником прямого договора энергоснабжения с АО «Новосибирскэнергосбыт» ПК «Толмачевский» не выдавал. Соответственно, до расторжения договора между собственником и ПК «Толмачевский», а также без соответствующих документов и согласований АО «Новосибирскэнергосбыт» не имел права заключать дублирующий договор, — подчеркивается в ответе, полученном редакцией.

В компании также сообщили, что 10 июля в адрес АО «Новосибирскэнергосбыт» и собственника была направлена претензия, подписанная врио председателя ПК «Толмачевский» Сидоровниным С.В. (имеется в распоряжении редакции). В претензии ПК «Толмачевский» требует от энергетиков расторгнуть незаконно заключенный договор энергоснабжения.

Ранее редакция сообщала о том, что жители поселка под Новосибирском уже 15 лет сами ремонтируют дорогу.

 

Точка зрения

Евгения Михайлова: Ограничение подачи электроэнергии понуждает потребителя погасить долги

Однако далеко не всегда эта мера применяется с соблюдением норм действующего законодательства.

По просьбе Infopro54, Евгения Михайлова, независимый юрист, специализирующийся в сфере энергетики и ЖКХ (Москва), прокомментировала причины возможного отключения потребителей, проживающих в коттеджных поселках, а также законность таких отключений:

Евгения Михайлова, независимый юрист, специализирующийся в сфере энергетики и ЖКХ (Москва)— На практике такая мера, как введение ограничение подачи электроэнергии, широко применяется в качестве меры воздействия на потребителя, имеющего задолженность по оплате электроэнергии, так как подобная мера понуждает потребителя оплатить данную задолженность намного быстрее, чем в случае взыскания задолженности с потребителя в судебном порядке с процедурой исполнения вступившего в законную силу судебного акта.

Однако далеко не всегда эта мера применяется с соблюдением норм действующего законодательства.

Например, в силу ч. 4 ст. 26 закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» сетевая организация или иной владелец объектов электросетевого хозяйства (управляющая компания, иное лицо, имеющее на балансе электрические сети, но не имеющее статуса сетевой организации), к которым в надлежащем порядке технологически присоединены энергопринимающие устройства или объекты электроэнергетики, не вправе препятствовать передаче электрической энергии на указанные устройства или объекты и (или) от указанных устройств или объектов.

Согласно п. 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства №861 от 27.12.2004, собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату.

Соответственно, действия управляющей компании по введению ограничения режима энергоснабжения по собственной инициативе, при отсутствии у нее каких-либо уведомлений от гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации), с которой потребителем заключен договор энергоснабжения, и/или сетевой организации, являются действиями, препятствующими перетоку электрической энергии потребителю и не соответствуют закону.

В соответствии с п. 3 ст. 546 ГК РФ прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с абонентом и без соответствующего его предупреждения допускаются в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии при условии немедленного уведомления абонента об этом.

Если речь не идет о собственниках и пользователях помещений в многоквартирных домах, основания и порядок прекращения подачи электрической энергии определяются в соответствии с Правилами полного и/или(частичного) режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (далее — Правила №442) с соблюдением порядка, установленного в указанных Правилах.

Перечень основания перечислен в пункте 2 Правил №442  и является ограниченным.

В числе оснований введения ограничения подачи электроэнергии указано нарушение потребителем своих обязательств (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии), однако оно должно быть установлено в рамках действующего договора энергоснабжения гарантирующим поставщиком или энергосбытовой организацией, с которой потребитель ведет расчеты по договору.

При нарушении прав потребитель имеет возможность обратиться в суд, органы прокуратуры, а также в Федеральную антимонопольную службу с соответствующими заявлениями, направленными на восстановление своих нарушенных прав.

Фото в тексте предоставлены Еленой М., фото эксперта — предоставлено Евгенией Михайловой, из личного архива.

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Рубрики : Право&Порядок Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Отключение электричества коттеджный поселок


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