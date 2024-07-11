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СДЭК возглавил уроженец Новосибирска Вячеслав Пиксаев

  • 11/07/2024, 10:55
Автор: Оксана Мочалова
СДЭК возглавил уроженец Новосибирска Вячеслав Пиксаев
Он назвал IPO главной целью компании на ближайшие годы.

10 июля генеральным директором логистического оператора СДЭК назначен Вячеслав Пиксаев, который является сооснователем компании (ему принадлежит 37,06% долей компании). Он отметил, что главной целью на ближайшее время станет выход на IPO.

— Мы приложим все усилия для достижения этого. Помимо этого, в скором времени мы разработаем прозрачный и своевременный партнерский прайс и биллинг для франчайзи. Это наш приоритет, и я обещаю, что мы приложим максимум усилий для улучшения этой системы, — приводит слова Пиксаева пресс-служба компании.

Напомним, бывший директор компании Леонид Гольдорт заявлял о планах проведения IPO еще в 2021 году. На прошлой неделе он продал принадлежащие ему 55,44% долей компании фонду «Кластер Капитал» под управлением ООО «Современные фонды недвижимости».

Совладельцами компании также являются Инна Яковлева (6,5%), Евгений Цацура (1%).

Леонид Гольдорт и Вячеслав Пиксаев основали СДЭК в 2000 году. Вячеслав Пиксаев родился в 1970 году в Новосибирске. Окончил факультет летательных аппаратов НГТУ по специальности инженер-конструктор. На протяжении этого времени он состоял в совете директоров и осуществлял операционную деятельность.

На данный момент сеть СДЭК в Новосибирской области составляет более 185 ПВЗ.

По данным Минфина Новосибирской области ООО «СДЭК-Глобал» вошло в топ-10 ключевых налогоплательщиков региона за первый квартал 2024 года. В среднем 10 крупнейших новосибирских налогоплательщиков платят около 15-20% налогов в бюджет каждого уровня.

27 мая СДЭК сообщил о сбое вычислительных мощностей, из-за которого перестали работать сайт и приложение компании. Были временно приостановлены выдача и прием отправлений в ПВЗ, чтобы избежать ошибок при ручной обработке. Ответственность за кибератаку в понедельник взяла на себя хакерская группировка. Взломщики использовали вирус-шифровальщик.

По данным Seldon Basis, уставной капитал ООО «СДЭК-Глобал» составляет 10,1 тыс рублей. Основной вид деятельности — курьерская деятельность. Компания работает по модели франшизы. «Дочками» компании являются шесть предприятий — ООО «СДЭК.Маркет», ООО «СДЭК Финанс», ООО «СДЭК Фулфилмент», ООО «СДЭК Диджитал», ООО «Сдэктермо» и ООО «СДЭК Шоппинг». Две из них в 2023 г. показали суммарный чистый убыток 118 млн руб. три получили чистую прибыль 318 млн руб. Выручка ООО «СДЭК-Глобал» по итогам 2023 года составила 34,3 млрд рублей ( в 2022 году — 25,1 млрд рублей), чистая прибыль — 1,5 млрд рублей (в 2022 году — 1 млрд рублей). Общая выручка СДЭК за 2023 год превысила 70 млрд рублей (+143% относительно 2022 года).

Ранее редакция сообщала, что на 25% вырос объем экспресс-доставки посылок в Новосибирске. При этом на 23% увеличилось количество посылок с максимальным весом до 18 кг.

Фото предоставлено пресс-службой компании СДЭК, автор- пресс-служба

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : СДЭК назначение бизнес


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