СДЭК возглавил уроженец Новосибирска Вячеслав Пиксаев

10 июля генеральным директором логистического оператора СДЭК назначен Вячеслав Пиксаев, который является сооснователем компании (ему принадлежит 37,06% долей компании). Он отметил, что главной целью на ближайшее время станет выход на IPO.

— Мы приложим все усилия для достижения этого. Помимо этого, в скором времени мы разработаем прозрачный и своевременный партнерский прайс и биллинг для франчайзи. Это наш приоритет, и я обещаю, что мы приложим максимум усилий для улучшения этой системы, — приводит слова Пиксаева пресс-служба компании.

Напомним, бывший директор компании Леонид Гольдорт заявлял о планах проведения IPO еще в 2021 году. На прошлой неделе он продал принадлежащие ему 55,44% долей компании фонду «Кластер Капитал» под управлением ООО «Современные фонды недвижимости».

Совладельцами компании также являются Инна Яковлева (6,5%), Евгений Цацура (1%).

Леонид Гольдорт и Вячеслав Пиксаев основали СДЭК в 2000 году. Вячеслав Пиксаев родился в 1970 году в Новосибирске. Окончил факультет летательных аппаратов НГТУ по специальности инженер-конструктор. На протяжении этого времени он состоял в совете директоров и осуществлял операционную деятельность.

На данный момент сеть СДЭК в Новосибирской области составляет более 185 ПВЗ.

По данным Минфина Новосибирской области ООО «СДЭК-Глобал» вошло в топ-10 ключевых налогоплательщиков региона за первый квартал 2024 года. В среднем 10 крупнейших новосибирских налогоплательщиков платят около 15-20% налогов в бюджет каждого уровня.

27 мая СДЭК сообщил о сбое вычислительных мощностей, из-за которого перестали работать сайт и приложение компании. Были временно приостановлены выдача и прием отправлений в ПВЗ, чтобы избежать ошибок при ручной обработке. Ответственность за кибератаку в понедельник взяла на себя хакерская группировка. Взломщики использовали вирус-шифровальщик.

По данным Seldon Basis, уставной капитал ООО «СДЭК-Глобал» составляет 10,1 тыс рублей. Основной вид деятельности — курьерская деятельность. Компания работает по модели франшизы. «Дочками» компании являются шесть предприятий — ООО «СДЭК.Маркет», ООО «СДЭК Финанс», ООО «СДЭК Фулфилмент», ООО «СДЭК Диджитал», ООО «Сдэктермо» и ООО «СДЭК Шоппинг». Две из них в 2023 г. показали суммарный чистый убыток 118 млн руб. три получили чистую прибыль 318 млн руб. Выручка ООО «СДЭК-Глобал» по итогам 2023 года составила 34,3 млрд рублей ( в 2022 году — 25,1 млрд рублей), чистая прибыль — 1,5 млрд рублей (в 2022 году — 1 млрд рублей). Общая выручка СДЭК за 2023 год превысила 70 млрд рублей (+143% относительно 2022 года).

Ранее редакция сообщала, что на 25% вырос объем экспресс-доставки посылок в Новосибирске. При этом на 23% увеличилось количество посылок с максимальным весом до 18 кг.