Новосибирская область планирует расторгнуть договор на строительство ГЧП-поликлиник

Инвестор — ГК «ВИС» — не исполняет взятые на себя обязательства по строительству поликлиник в рамках договора ГЧП. Об этом министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников сообщил на июльской сессии регионального парламента.

— Инвестор привлек дополнительные средства, чтобы ввести в этом году три поликлиники. По остальным рассматривается вопрос о расторжении, — заявил Решетников.

В мае депутат горсовета Александр Бурмистров в разговоре с корреспондентом Infopro54 отмечал, что в кулуарах обсуждается тема расторжения действующего ГЧП-соглашения по поликлиникам с ГК «ВИС».

— Я слышал о таком варианте развития событий от разных неофициальных источников. Не исключаю, что это возможно, так как самая большая ГЧП-поликлиника, которую планировалось построить в районе сада Кирова, до сих пор находится на уровне свай. Там нет даже фундамента, — заявлял Александр Бурмистров.

Редакция Infopro54 направила запрос на комментарий в ГК «ВИС».

Первая ГЧП-поликлиника была сдана в Новосибирске в марте 2024 года — №7 на ул. Пролетарской (рассчитана на 921 посетителя за смену.). В конце мая было объявлено о том, что готовится ко вводу в эксплуатацию здание городской клинической поликлиники №2 на ул Татьяны Снежиной в Октябрьском районе (рассчитана на 967 посетителей за смену), однако в июне сроки ее строительства были продлены до конца августа. До 1 декабря 2024 года сдвинуты сроки ввода поликлиники №13 на ул. Александра Чистякова в Кировском районе.

В июне мэрия Новосибирска также продлила сроки строительства поликлиники №16 (на пл. Райсовета) продлен до 31 декабря 2025 года, а поликлиники №18 (на ул. Степной) — до 28 февраля 2025 года.

Напомним, соглашение о строительстве поликлиник в рамках ГЧП было заключено между Минздравом Новосибирской области и ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») в 2019 году. Оно предусматривает возведение семи поликлиник: на Площади Райсовета (№ 16) и на улицах Татьяны Снежиной (№ 2), Пролетарской (№ 7), Александра Чистякова (№ 13), Степной (№ 18), Виктора Уса (№ 22) и Ереванской (№ 27).

Первоначально планировалось ввести объекты в эксплуатацию в 2022 году, однако строительство трех из семи поликлиник началось только в октябре 2021 года. В 2022 году, по данным КСП, за счет пересчета сметной стоимости стоимость объектов выросла в несколько раз и составила 21 млрд руб.

В июне глава Госстройнадзора по Новосибирской области Алексей Нечунаев сообщил, что специалисты ведомства выявили нарушения при строительстве пяти из семи поликлиник. Позже в группе «ВИС» заявили, что выявленные дефекты не являются критичными.

Ранее редакция сообщала о том, что минздрав Новосибирской области подал в Арбитражный суд несколько исков к ООО «Седьмая концессионная компания» о взыскании неустойки за нарушения сроков реализации концессионного соглашения. Последнее заявление было подано в середине июня. Сумма исковых требований — 13,4 млн руб.