Жителя Бердска арестовали за публичное оправдание терроризма в Телеграм-канале

Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области задержали жителя Бердска, причастного к публичному оправданию терроризма в Сети.

По данным силового ведомства, в ноябре прошлого года бывший участник праворадикальных и националистических движений и организаций, выступающий против проведения СВО, на новостном Телеграм-канале под публикацией «В Брянской области расстреляли автомобиль подполковника ФСБ. Ответственность взял на себя ,,Русский добровольческий корпусˮ*» оставил комментарий, публично оправдывающий терроризм.

— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»». Гражданин задержан, решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, — сообщили в региональном УФСБ.

В ведомстве добавили, что уклоняясь от объявленной в 2022 году частичной мобилизации, сибиряк выезжал в Казахстан, где обращался в западные дипмиссии с просьбами о предоставлении ему политического убежища. Он также поддерживал общение с участниками украинской террористической организации «Русский добровольческий корпус»* через запрещённый в России Instagram**.

Ранее редакция сообщала о том, что Барабинский районный суд добавил осуждённому гражданину Азербайджана срок за оправдание теракта в Беслане***.

*террористическая организация, запрещена на территории РФ

**деятельность организации запрещена на территории РФ

***Захват заложников в период с 23 по 26 октября 2002 года в ДК ОАО «Московский подшипник» (театральный центр на Буровке г. Москва, уголовное дело возбуждено 23 октября 2002 года Генеральной прокуратурой РФ по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 206 УК РФ), захват заложников в период с 1 по 3 сентября 2004 года на территории средней общеобразовательной школы № 1 в г. Беслан Республики Северная Осетия – Алания (уголовное дело возбуждено 1 сентября 2004 года Генеральной прокуратурой РФ по ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 205, ч.3 ст. 206 УК РФ).