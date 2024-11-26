В Бердске опасаются возникновения мусорного коллапса

Тендеры по выбору подрядчика на вывоз ТКО из Бердска, Искитима и Искитимского районов уже дважды не состоялись. Региональный оператор МУП «САХ» планирует объявить конкурс в третий раз. Об этом представители оператора сообщили в ответ на запрос Бердск.Онлайн.

Однако, 1 декабря истекает срок работы бердской компании «ЭкоСервис», которая ранее вывозила мусор из города. Перевозчик по собственной инициативе сворачивает свою деятельность и расторгает договор со «Спецавтохозяйством». В «САХ» изданию заявили, что «ЭкоСервис» готовится продать бизнес и покупатель на него уже найден. Региональный оператор рассчитывает, что эта компания заявится на третий тендер и с ней будет заключен договор на транспортировку ТКО в декабре 2024 года и в 2025 году. До этого момента вывоз отходов будет осуществлять «САХ».

Кроме того, по данным «Спецавтохозяйства», администрация Бердска ведет переговоры с управляющими компаниями о выкупе контейнеров компании «ЭкоСервис» по ценам, учитывающим степень их износа.

В планах регионального оператора также погасить задолженность перед компанией «ЭкоСервис» в установленный законом срок. Сейчас ведется сверка объемов выполненных работ.

Напомним, на 26 торгов по вывозу мусора в Новосибирской области заявились 10 компаний. Восемь торгов на 980 млн рублей не состоялись. Не нашлось желающих вывозить мусор из Искитима и Бердска, города Обь и Толмачевского сельсовета, части районов Новосибирска, в том числе из Советского района. Без перевозчиков пока остаются 14 районов области. За исключением Бердска остальные контракты с перевозчиками пока действуют до конца 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что «Спецавтохозяйство» получило иски на сумму более 67,6 млн рублей.