Движение подростковых трудовых отрядов продолжат развивать в Новосибирской области

Губернатор региона Андрей Травников отметил, что ценность трудовых, студенческих отрядов в том, что это не только полезно, но и интересно и поручил поддержать развитие движения.

По словам руководителя департамента молодежной политики Новосибирской области Сергея Федорчука, в состав крупнейшей общественной организации в регионе —Новосибирского регионального отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» входит 158 отрядов, общая численность которых составляет более 4000 участников. Бойцы РСО участвуют в трудовых проектах всероссийского и регионального уровня, регулярно становятся победителями в творческих, спортивных и производственных конкурсах.

По сведениям пресс-службы регионального правительства, в Новосибирской области численность подростковых трудовых отрядов выросла практически на 50%, если сравнивать с минувшим годом. Спели них озеленители, вожатые в пришкольных лагерях, аниматоры, подсобные рабочие, разнорабочие, помощники архивариуса, культорганизаторы, уборщики служебных помещений, курьеры.