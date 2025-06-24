Новосибирцы стали активнее общаться и учиться онлайн

Аналитики цифровой экосистемы МТС изучили активность новосибирских пользователей платформы МТС Линк, предназначенной для бизнес-коммуникаций и совместной работы. Выяснилось, что с наступлением весны жители Новосибирска демонстрируют повышенную активность в общении и обучении.
За весенние месяцы количество деловых встреч, проведенных новосибирцами в режиме онлайн, увеличилось на 86% по сравнению с зимним периодом. Также отмечен рост интереса к образовательным программам на 18%.
Помимо этого, сибиряки стали активнее применять инструменты искусственного интеллекта. Использование таких функций, как размытие или замена фона, автоматическая транскрипция, шумоподавление, формирование итогов встреч, применение масок и цифровых аватаров, выросло на 123% по сравнению с зимними месяцами. Наибольшая востребованность ИИ-функций зафиксирована в мае.
По словам директора МТС в Новосибирской области Алексея Пахомова, компания наблюдает значительный рост интереса к платформе с прошлого года, увеличившийся почти в 5 раз. Наиболее активными пользователями сервиса стали ИТ-компании, на долю которых приходится около половины всех встреч. Вторую позицию занимают образовательные учреждения. Сфера здравоохранения также вошла в тройку лидеров. Медицинские организации используют платформу как для внутренних совещаний и вебинаров, так и для организации связи между врачами и специалистами в областных центрах.
Фото: ru.freepik.com/Автор: wavebreakmedia_micro
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