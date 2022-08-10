Жителям Новосибирской области снова рекомендуют носить маски

В Новосибирской области возвращают масочный режим в общественном транспорте, сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу правительства Новосибирской области.

— По итогам заседания оперативного штаба гражданам рекомендовано использование масок в общественном транспорте, работникам торговли и учреждений культуры – при нахождении на рабочих местах, — рассказали в пресс-службе.

Как отмечает глава новосибирского Управления Роспотребнадзора Александр Щербатов, в регионе за последнюю неделю выявлено более 800 заболевших. Чаще заражаются жители районов области.

Ранее редакция сообщала, что в регионе снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19, и врачи призывают жителей срочно вакцинироваться.