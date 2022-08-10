Бывший омский депутат-коммунист объявлен в розыск

Весной 2022 года депутату омского горсовета Дмитрию Петренко предъявили обвинение по семи эпизодам публикации фейковой информации о спецоперации в его телеграм-канале. В конце марта суд запретил парламентарию выходить за пределы места проживания с 22 часов вечера до 6 часов утра; без письменного разрешения следователя использовать интернет и любые средства связи; общаться с лицами, проходящими по его уголовному делу в качестве свидетелей; делать сообщения и заявления в СМИ, связанные с делом. Позже областной суд продлил меру пресечения. По статье экс-депутату может грозить от 5 до 10 лет колонии.

Как стало известно, Дмитрий Петренко не явился на заседание суда ни 8, ни 9 августа, и на данный момент объявлен в розыск. Как сообщает информационное агентство ТАСС, по предварительным данным он скрылся за пределами РФ.

34-летний Дмитрий Петренко — сын известного омского предпринимателя Константина Петренко, который сейчас также находится в СИЗО. В 2017 году Петренко-младший избрался депутатом омского Горсовета при поддержке КПРФ. Но в прошлом году его исключили из партии.

Ранее редакция сообщала, что за границу уехали два депутата горсовета Новосибирска. Сергей Бойко (коалиция «Новосибирск-2020») с семьёй покинул Россию осенью прошлого года после того, как в ряде регионов прошли аресты активистов штаба Алексея Навального (Оппозиционер, в марте 2022 года приговорен к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и оскорбление суда. — Ред.). В настоящее время находится в столице Мексике Мехико. Бойко объяснял свой отъезд опасением преследования со стороны правоохранительных органов.

В конце июля из России уехала еще один депутат горсовета от коалиции Хельга Пирогова. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации».