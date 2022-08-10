Инновационные светильники: от коровников до взрывоопасных объектов

Коллектив завода ООО «Спектра» (Входит в ООО КБ «Светотехника. — Ред.) в ближайшее время представит на Сибирской венчурной ярмарке и на форуме «Технопром» свою новую разработку — жидкостные светильники, наполненные специальным веществом, которое во время их работы отводит тепло от источника света. Благодаря этому сам светильник может работать гораздо дольше, чем все остальные, а, во-вторых, пережить более экстремальные условия. Как рассказали представители компании в ходе пресс-тура на предприятие, прибор без проблем выдерживает температуры более +80 градусов, из-за чего его можно использовать даже на взрывоопасных объектах, в то время, как для обычного светильника предельно максимальной является температура в +60. Это — благодаря уникальным свойствам находящейся внутри диэлектрической жидкости, в которую погружён светодиод.

В Новосибирске появится «палата мер и весов» для антиковидных препаратов Свойства жидкости могут гасить искры, — говорит коммерческий директор «Спектры» Андрей Шетиков. — Поэтому светильники могут появиться в сфере взрывобезопасного оборудования: всё, что происходит внутри светильника, гасится этой жидкостью. Жидкость не вредна, её даже можно проглатывать: ощущения неприятные, но человек будет жить. Она не требует утилизации. В плане безопасности её можно сравнить с растительным маслом.

Сейчас, как рассказывает представитель руководства завода, уже поступают заказы на светильники от собственников автомоек, сельскохозяйственных организаций, оценивших большую стойкость новых изделий, нежели чем у обычных светильников.

— В коровниках, птичниках, на фермах светильник постоянно работает, в то время, как животные — источники паров аммиака, — поясняет Шетиков. — Поэтому те, кто там работают, предъявляют к светильникам такие требования, как стойкость к агрессивным средам. Второе условие — герметичность. Внутри светильника находится жидкость, раз она не вытекает, значит туда ничего не попадает. В плане механических воздействий какой-то материал может деформироваться, если приложить усилие. Но какие-то бытовые удары, не аккуратное обращение светильник выдерживает. Это не стекло, это — противоударный карбонат.

ООО КБ «Светотехники» зарегистрировано в декабре 2019 года. С 2020 года — резидент Академпарка новосибирского Академгородка. В 2020 году компания подписала партнёрское соглашение с заводом «Спектра». В 2021 году получен патент на полезную модель разработки продукции. Также с 2021 года начались мелкосерийные продажи продукции.

Ранее редакция сообщала, что в ходе Сибирской венчурной ярмарки в конце августа пройдет обучение для бизнес-ангелов.