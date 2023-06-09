VK запустил закрытый клуб-акселератор для администраторов популярных групп

Социальная сеть «Вконтакте» решила обучить админов крупных пабликов созданию качественного контента и использованию всех возможностей рекламы «на всю катушку». Ожидается, что таким способом она сможет составить конкуренцию популярному мессенджеру Telegram, передает издание «Ведомости» со ссылкой на пользователя VK, получившего приглашение стать участником программы.

— Там будут проводиться курсы и марафоны по созданию контента и использованию рекламных инструментов, — сообщил он.

По словам управляющего партнера ГК «Родная речь» Василия Ящука, статистические данные групп «Вконтакте» значительно уступают telegram-каналам часто из-за непрозрачных охватов и непрогнозируемых решений алгоритма.

По его мнению, в настоящее время очень важно углубиться в данный вопрос и восстановить справедливость.

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