Жизнь на Красном: открыты продажи нового дома в одном из самых масштабных проектов известного застройщика

В 30-этажном доме «Расцветай на Красном» — более 20 планировочных решений: от компактных студий до просторных четырехкомнатных квартир, площадь которых 27,87–86,82 кв. м. В квартирах предусмотрены кухни-гостиные, 2 санузла, гардеробные, витражные окна и французские балконы. На верхних этажах расположены видовые квартиры с панорамным остеклением, из которых можно любоваться урбанистическим пейзажем центральной магистрали Новосибирска — Красным проспектом.

В доме — 4 грузопассажирских лифта и двухуровневый подземный паркинг, кладовые для хранения.

На первом этаже располагаются коммерческие помещения, спроектированные с учетом требований современного стрит-ритейла: высокие потолки, видовые витрины, свободные планировки.

«Расцветай на Красном» представляет собой композицию из 12 зданий переменной этажности, объединенных в единый архитектурный ансамбль. Общая площадь проекта — около 9 га. Ранее девелопером было получено проектное финансирование от банка «ДОМ.РФ» на сумму свыше 9 млрд рублей.

Преимущества локации «Расцветай на Красном»: 5 минут до метро, развитая социальная инфраструктура и хорошая транспортная развязка.

Жилой комплекс компании «Расцветай» подходит семьям с детьми. С одной стороны — это выстроенная жизнь в центре города-миллионника, сложившаяся социальная инфраструктура района. А с другой — безопасная, уютная внутриквартальная атмосфера. 7 детских садов, 8 школ (среди которых лицей №159, гимназия №9, частная школа «Аврора»), ТРК «Ройял Парк», ТРЦ «Калина Центр» — все в шаговой доступности. Рядом с ЖК «Расцветай на Красном» расположены знаковые зеленые зоны и места отдыха новосибирцев: зоопарк имени Р.А. Шило и Дендрологический парк.

Придомовая территория зонирована для разных сценариев активностей и отдыха. Площадка для детей 3–6 лет оборудована для игр с песком и водой. Беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, спортивное оборудование для полноценных силовых, кардиотренировок и растяжки, беседки для общения будут интересны как подросткам, так и взрослым.

ГК «Расцветай» — лидер строительного рынка. В портфеле застройщика 36 объектов. По данным мэрии Новосибирска и Единого ресурса застройщиков, по итогам 2021 года ГК «Расцветай» заняла первое место по вводу жилья в Новосибирской области. Застройщик ввел в эксплуатацию 14 домов, 129 444 кв. м, 2738 квартир. Большинство проектов было введено в эксплуатацию досрочно. Высокий уровень надежности ГК «Расцветай» как застройщика подтверждается доверием ведущих банков, которые выделяют многомиллиардное финансирование на проекты компании.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

Красный проспект, 165, +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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