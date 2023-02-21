Для запуска туристических проектов по берегам водоемов нужно решить земельный вопрос

— Кластер «Обские парки» — комплексный проект. Речь идет о создании туристической инфраструктуры по берегам Оби и Обского моря. Сейчас в проработке находятся проекты от новосибирских инвесторов в общей сложности на 11 млрд рублей. Вопрос упирается в подготовку земли, так как речь идет об участках, расположенных по береговым линиям, а также в зоне лесонасаждений. Это непростая тема, но «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» работает, — сообщил на пресс-конференции министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

— Сейчас один из инвесторов прорабатывает интересный туристический проект «Берегиня». Инвестор серьезный, у него есть проекты, уже реализованные в Новосибирской области. Вскоре он представит его на рассмотрение инвестиционного совета региона, — сообщил министр, отказавшись уточнять детали проекта.

По его словам, история с участками — небыстрая. Плюс инвесторам нужно проработать вопросы с подведением к ним инфраструктуры. О каких компаниях идет речь, Решетников говорить отказался, отметив, что большей частью речь идет о строительстве новых баз отдыха. Также в кластер войдут новые санаторные проекты.

К перспективным чиновник отнес зону вокруг озера Чаны.

— Это очень интересная территория для развития туризма, но там нужно снять вопросы, связанные с землей. Это нужно делать через правительство РФ, — добавил он.

Лев Решетников также напомнил, что управление Росреестра области сейчас составляет реестр участков, которые в перспективе будут предлагаться инвесторам, заинтересованным в реализации туристических проектов. Но в этом году работу по реестру закончить вряд ли удастся.

— Тем не менее у нас есть готовые участки в районах области. Например, в том же Маслянино инвестору спокойно предложат землю под проект на берегу водоема. Кроме того, все проекты, расположенные рядом с водой, для нас являются приоритетными в части предоставления господдержки. Но все ищут землю в районе Новосибирска, — констатировал Решетников.

Напомним, о том, что законодательство тормозит развитие экотуризма, представители АИР, участники рынка, а также уполномоченный по правам предпринимателей Новосибирской области Николай Мамулат говорили еще в 2021 году.

Руководитель департамента по развитию экономики и инвестициям исполкома МА «Сибирское соглашение» (МАСС) Дмитрий Лапин тогда отмечал, что в комплексную программу по развитию туризма в регионах Сибири сегодня включены 73 проекта, 31 из них реализуется, 42 запланированы к реализации. Общий объем инвестиций в эти проекты — 256 млрд рублей, из них 206 млрд — частные инвестиции. Он предлагал подготовить совместную инициативу от регионов Сибири о внесении корректировок в законодательство, регламентирующих использование земель лесного фонда, береговых зон, и вынести ее на рассмотрение Госдумы и Совета Федерации.

Согласно данным «СберАналитики», полученным на основе совершенных транзакций, Новосибирск за 11 месяцев 2022 года посетили около 2 млн человек (в 2021-м — 2,1 млн человек). В топ-5 приезжающих регионов вошли Кемеровская область, Алтайский край, Томская, Омская области и Красноярский край. По данным Минэко, объем платных туристических услуг за год в регионе вырос почти вдвое — до 17 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что корпорация «Туризм.РФ» ищет проекты в регионах Сибири.

Фото с сайта Туристический портал Новосибирской области