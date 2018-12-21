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Восходящий тренд 2019 года — развитие подхода Robotic Process Automation (RPA)

  • 21/12/2018, 10:00
Barutkin

Павел Баруткин, директор по развитию бизнеса компании Softline в СФО:

— Если говорить об общих тенденциях рынка ИТ в России и Сибирском федеральном округе, то в качестве основного тренда я бы назвал рост интереса к импортонезависимым решениям. Он обусловлен как законодательными требованиями, так и ценовой политикой российских вендоров. На рынке появляются новые производители, они предлагают свои решения по более привлекательным ценам, чем обращают на себя внимание не только государственных структур, но и частных компаний.

Боли сибирских софт-компаний

4 июля 2018 года вступил в силу приказ №335 Минкомсвязи России «Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения» — до этого момента рекомендации существовали только на федеральном уровне, и региональные органы исполнительной власти не торопились с переходом на российское программное обеспечение (ПО) и оборудование, ссылаясь на отсутствие нормативной базы. Сразу после утверждения документов мы отметили всплеск интереса государственных заказчиков к проектам, связанным с импортозамещением: менее чем за 6 месяцев число запросов выросло на 40%. В конце года мы завершили несколько пилотных проектов, по итогам которых можем с уверенностью сказать, что российские решения доказали свою работоспособность. Главное — процесс должен строиться поэтапно, с учетом стандартных ролей, использующихся в бизнес-процессах заказчика.

«СофтЛайн» продвигает энергосберегающее освещение улиц

Продолжается реализация концепций «Цифровая экономика», «Умный город» и «Безопасный регион». Несмотря на то, что их разработка происходит на уровне крупных государственных структур, в реализации проектов участвуют и локальные игроки, так как заказчикам нужны рабочие руки на местах и инженеры, понимающие региональную специфику.

Все больше внимания уделяется вопросам информационной безопасности. Цифровая трансформация коммерческих и государственных организаций несет и новые риски, связанные с уязвимостью систем для внешних проникновений. Количество киберугроз и техническая оснащенность хакеров с каждым годом растут. Российские разработчики и консультанты по ИБ регулярно сообщают об обнаруженных уязвимостях в ПО и оборудовании. В недавнем отчете Сбербанка содержится информация об еженедельно отражаемых нескольких DDOS-атаках на информационную систему. При этом для многих эксплуатантов до сих пор не является приоритетом вопрос защиты АСУТП и промышленного интернета вещей. В связи с этим очень своевременным выглядит вступление в силу в начале этого года 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», который обязывает организации, относящиеся к КИИ, серьезно пересмотреть подход к обеспечению информационной безопасности на своих объектах.

Очень значимые для развития ИТ в регионах события — это подготовка к крупным спортивным мероприятиям, которая дает толчок и для развития новых технологий. В России это проведение Чемпионата мира по футболу, в Сибири — подготовка к Универсиаде-2019 в Красноярске. Новосибирская область сейчас начинает готовиться к Молодежному чемпионату мира по хоккею. Несомненно, в бюджет будет заложено развитие цифровых технологий, в том числе внедрение компонентов «Умного города».

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Еще один тренд — консолидация рынка. Компании объединяются, мелкие игроки входят в состав крупных холдингов. Кроме того, рынок «очищается» от неблагонадежных провайдеров.

Заказчики начали лучше разбираться в продуктах и услугах, предлагаемых ИТ-компаниями, и ищут прежде всего надежного партнера, который не просто продаст им готовое решение, но и будет говорить с ними на одном языке, понимать бизнес-процессы и оценивать экономическую выгоду, которую может принести реализация того или иного проекта. Все чаще мы видим, что ИТ-директора в компании являются не просто руководителями подразделения, занимающегося техподдержкой, они — полноправные участники реализации стратегии компаний, в которых работают: ИТ-директора планируют развитие технологий под рост и изменение бизнеса. Этот процесс идет уже не первый год, и те провайдеры, которые до сих пор этого не поняли, оказываются вне рынка.

SoftLine проанализировал рынок облачных услуг

Если говорить о нашей компании, то по данным на начало декабря я могу сказать, что планы, поставленные перед Сибирским офисом в 2018 году, близки к выполнению. Наибольший рост в этом году показывают продажи облачных решений и услуг, стабильно хорошо продаются программное обеспечение и оборудование.

В Сибири мы очень плотно работали с государственными заказчиками, продвигая решения для создания «Электронного правительства» и «Умных городов». Примером внедрения наших «умных» разработок в СФО является пилотный проект по запуску автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) на улице Станционной. Сейчас «пилот» завершен, и обсуждается вопрос масштабирования системы на весь город. Мы очень рады отметить, что по итогам внедрения АСУДД полностью оправдала ожидания, достигнув и даже превысив плановые показатели. Например, время поездки по маршруту сократилось на 18%, средняя скорость движения транспортного потока увеличилась на 19%, а количество остановок снизилось на 47%.

«Умный город»: от моделирования экономических процессов до мусора

Среди кейсов в сфере крупного бизнеса хотелось бы отметить нашу работу по развертыванию дата-центра «Обуви России» в Москве. Появление третьего дата-центра позволило заказчику «Обувь России» создать геораспределенную ИТ-инфраструктуру, данные в которой будут рассредоточены по трем региональным ЦОДам (Москва–Новосибирск–Хабаровск), благодаря чему повышается отказоустойчивость ИТ-системы компании и эффективность бизнеса.

Также в июне мы завершили проект в МРСК Сибири. Эксперты Сибирского офиса Softline спроектировали и внедрили новый Microsoft System Center Configuration Manager, благодаря чему заказчик получил инструмент эффективного управления территориально распределенными ИТ-активами.

ИТ-инфраструктура 2/3 российских компаний готова к цифровой трансформации

В 2018 году наша компания начала глобальную трансформацию в сторону «CloudandIT–SecurityProvider», которая будет продолжаться весь следующий год.

Смещение акцента в сторону продвижения облачных сервисов не означает, что нам больше неинтересно продавать ПО и «железо». Мы понимаем, что наши заказчики все чаще предпочитают переход в облака содержанию и обслуживанию собственной ИТ-инфраструктуры, видим, что для большинства компаний этот подход экономически обоснован, и всегда акцентируем их внимание на преимуществах данной модели.

Много внимания уделяется работе в области информационной безопасности. В начале в состав группы компаний Softline вошел провайдер решений кибербезопасности «Инфосекьюрити», и сейчас ее специалисты полностью загружены, так как интерес наших заказчиков к теме защиты от внешних проникновений очень высок. Из новых предложений, которые теперь доступны нашим клиентам, я могу назвать SOC-as-a-service (Security operation center как услуга) и пакетированные решения для защиты от внешних проникновений.

Каждый третий нарушитель правил кибербезопасности – руководитель

SOC-as-a-service — это модель создания центра управления безопасностью компании на аутсорсинге. Сейчас большинство компаний предпочитают создавать SOC у себя, но зачастую это имеет смысл только для самых крупных организаций, представителям же среднего и малого бизнеса гораздо выгоднее воспользоваться предложениями облачных провайдеров, так как это позволит подобрать гибкую модель защиты инфраструктуры, исходя из бизнес-потребностей, оценки рисков и финансовых возможностей. Со временем функциональность используемой системы можно наращивать.

Пакетированные решения удобны для тех заказчиков, которые хотят за небольшие деньги приобрести готовое решение для защиты от внешних угроз. В «пакетах» мы предлагаем решения, наиболее востребованные у наших клиентов.

В наступающем году мы продолжим развитие собственных решений компании, в том числе разработок в рамках концепции «Умный город», цифровизации государственных организаций и образовательных учреждений. В этом году Softline завершила несколько проектов по оснащению «цифровых школ» и Кванториумов в Уральском федеральном округе, в ближайшем будущем ожидаем появления подобных кейсов в Сибири —интерес заказчиков очень высок.

«Компьютерное зрение могло бы минимизировать ущерб от лесных пожаров»

И, наконец, восходящим трендом в 2019 году может стать развитие подхода Robotic Process Automation (RPA) для автоматизации рутинных операций. Уже сейчас наши заказчики из разных сфер бизнеса и государственных структур присматриваются к роботам, способным разгрузить персонал и повысить продуктивность работы. В Сибири у нас уже появились первые проекты, которые планируем завершить в первой половине наступающего года.

Фото: Александр Аксенов, Бизнес Фото

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