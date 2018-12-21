Восходящий тренд 2019 года — развитие подхода Robotic Process Automation (RPA)

Павел Баруткин, директор по развитию бизнеса компании Softline в СФО:
— Если говорить об общих тенденциях рынка ИТ в России и Сибирском федеральном округе, то в качестве основного тренда я бы назвал рост интереса к импортонезависимым решениям. Он обусловлен как законодательными требованиями, так и ценовой политикой российских вендоров. На рынке появляются новые производители, они предлагают свои решения по более привлекательным ценам, чем обращают на себя внимание не только государственных структур, но и частных компаний.
Все больше внимания уделяется вопросам информационной безопасности. Цифровая трансформация коммерческих и государственных организаций несет и новые риски, связанные с уязвимостью систем для внешних проникновений. Количество киберугроз и техническая оснащенность хакеров с каждым годом растут. Российские разработчики и консультанты по ИБ регулярно сообщают об обнаруженных уязвимостях в ПО и оборудовании. В недавнем отчете Сбербанка содержится информация об еженедельно отражаемых нескольких DDOS-атаках на информационную систему. При этом для многих эксплуатантов до сих пор не является приоритетом вопрос защиты АСУТП и промышленного интернета вещей. В связи с этим очень своевременным выглядит вступление в силу в начале этого года 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», который обязывает организации, относящиеся к КИИ, серьезно пересмотреть подход к обеспечению информационной безопасности на своих объектах.
Очень значимые для развития ИТ в регионах события — это подготовка к крупным спортивным мероприятиям, которая дает толчок и для развития новых технологий. В России это проведение Чемпионата мира по футболу, в Сибири — подготовка к Универсиаде-2019 в Красноярске. Новосибирская область сейчас начинает готовиться к Молодежному чемпионату мира по хоккею. Несомненно, в бюджет будет заложено развитие цифровых технологий, в том числе внедрение компонентов «Умного города».
Заказчики начали лучше разбираться в продуктах и услугах, предлагаемых ИТ-компаниями, и ищут прежде всего надежного партнера, который не просто продаст им готовое решение, но и будет говорить с ними на одном языке, понимать бизнес-процессы и оценивать экономическую выгоду, которую может принести реализация того или иного проекта. Все чаще мы видим, что ИТ-директора в компании являются не просто руководителями подразделения, занимающегося техподдержкой, они — полноправные участники реализации стратегии компаний, в которых работают: ИТ-директора планируют развитие технологий под рост и изменение бизнеса. Этот процесс идет уже не первый год, и те провайдеры, которые до сих пор этого не поняли, оказываются вне рынка.
В Сибири мы очень плотно работали с государственными заказчиками, продвигая решения для создания «Электронного правительства» и «Умных городов». Примером внедрения наших «умных» разработок в СФО является пилотный проект по запуску автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) на улице Станционной. Сейчас «пилот» завершен, и обсуждается вопрос масштабирования системы на весь город. Мы очень рады отметить, что по итогам внедрения АСУДД полностью оправдала ожидания, достигнув и даже превысив плановые показатели. Например, время поездки по маршруту сократилось на 18%, средняя скорость движения транспортного потока увеличилась на 19%, а количество остановок снизилось на 47%.
создать геораспределенную ИТ-инфраструктуру, данные в которой будут рассредоточены по трем региональным ЦОДам (Москва–Новосибирск–Хабаровск), благодаря чему повышается отказоустойчивость ИТ-системы компании и эффективность бизнеса.
Также в июне мы завершили проект в МРСК Сибири. Эксперты Сибирского офиса Softline спроектировали и внедрили новый Microsoft System Center Configuration Manager, благодаря чему заказчик получил инструмент эффективного управления территориально распределенными ИТ-активами.
Смещение акцента в сторону продвижения облачных сервисов не означает, что нам больше неинтересно продавать ПО и «железо». Мы понимаем, что наши заказчики все чаще предпочитают переход в облака содержанию и обслуживанию собственной ИТ-инфраструктуры, видим, что для большинства компаний этот подход экономически обоснован, и всегда акцентируем их внимание на преимуществах данной модели.
Много внимания уделяется работе в области информационной безопасности. В начале в состав группы компаний Softline вошел провайдер решений кибербезопасности «Инфосекьюрити», и сейчас ее специалисты полностью загружены, так как интерес наших заказчиков к теме защиты от внешних проникновений очень высок. Из новых предложений, которые теперь доступны нашим клиентам, я могу назвать SOC-as-a-service (Security operation center как услуга) и пакетированные решения для защиты от внешних проникновений.
Пакетированные решения удобны для тех заказчиков, которые хотят за небольшие деньги приобрести готовое решение для защиты от внешних угроз. В «пакетах» мы предлагаем решения, наиболее востребованные у наших клиентов.
В наступающем году мы продолжим развитие собственных решений компании, в том числе разработок в рамках концепции «Умный город», цифровизации государственных организаций и образовательных учреждений. В этом году Softline завершила несколько проектов по оснащению «цифровых школ» и Кванториумов в Уральском федеральном округе, в ближайшем будущем ожидаем появления подобных кейсов в Сибири —интерес заказчиков очень высок.
Фото: Александр Аксенов, Бизнес Фото
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