Журналисты проверили свинокомплекс «Сибагро» на предмет вони и неприятного запаха

По словам журналиста «Комсомольской правды», неприятного запаха на свинокомплексе не обнаружено. Даже в непосредственной близости от «Кудряшовского» вонь не ощущается. Нет ее и у комбикормового завода.

На самом же предприятии желание зажать нос появилось у него только возле очистных сооружений. И это несмотря на то, что содержащиеся в комплексе 178 тыс. голов свиней в год производят 12 тыс. тонн навоза. Однако все эти нечистоты «Сибагро» перерабатывает, превращая в удобрения.

Директор предприятия Сергей Горбачев разъясняет: «Переработка организована в соответствии с современными требованиями к животноводческим предприятиям. Жидкая фракция после сепарирования поступает по закрытой канализационной системе на доочистку в городские очистные сооружения. Подчеркну: поступает по подземному коллектору и нигде не соприкасается с воздухом. Твердую фракцию смешиваем с ячменной и соевой шелухой. Получается отличное органическое удобрение, которое осенью вывозим на удаленные от города поля».

Замеры воздуха, сделанные независимой лабораторией, показали, что даже на площадках хранения твердой фракции отходов концентрация аммиака не превышает 0,009 мг/куб. м, то есть значительно ниже предельно допустимых 0,2 мг/куб. м. Существенно ниже ПДК и показатели по сероводороду — 0,0002 мг/куб. м при предельно допустимых 0,08 мг/куб. м.

«Замеры проводятся по плану два раза в месяц. Азот и аммиак быстро разделяются: один газ стремится вверх, другой — вниз. Свинокомплекс специально проектировался с учетом розы ветров и местоположения относительно Новосибирска. Просто представьте, какая здесь должна быть концентрация, чтобы запах над Обью дошел, скажем, до Центрального района, не рассеявшись по пути? Но даже тут, в эпицентре запаха, до предельно допустимых значений далеко», — рассказывает эколог «Кудряшовского» Наталья Тюменцева.

Если кто-то и замечает неприятный запах, так это жители расположенного в 300 метрах от свинокомплекса «Сибагро» садового товарищества. Но и здесь вонь ощущается лишь периодически.

«Живу здесь с 1983 года. Сейчас построили много садовых товариществ. У них раза два в неделю пахнет. Люди, конечно, недовольны. Хотя и не всегда причина в свинокомплексе. Тут же и свалка большая рядом, от нее вонь не меньше. Но чтобы запах дошел до Новосибирска… Ну это нереально! Какой же ветер должен быть, чтобы он отсюда прилетел в город?» — рассуждает председатель правлений НСТ «Заря» и СНТ «Журналист-2» Владимир Кисляк.

Нет неприятных запахов и у протоки Кривое Озеро, под которой проходит проложенный несколько лет назад коллектор, он направляет стоки «Кудряшовского» на городские очистные сооружения.

По заключениям многочисленных проверок на «Кудряшовском» не зафиксировано нарушений санитарных норм воздуха. По итогам расследования «Комсомолка» делает вывод, что причина неприятного запаха в Новосибирске — это не свинокомплекс «Сибагро», а какой-то другой источник.