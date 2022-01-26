В низком качестве ремонта дорог во многом виноваты проектировщики

— Анализ проведенных работ по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в 2020 году показал значительное отклонение от принятых обязательств: по 3 объектам БКАД в регионе сроки сдачи перенесены на 2021 год, на 31 объекте нарушен срок выполнения работ от 6 до 137 дней, — сообщил на заседании транспортного комитета регионального парламента аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Валерий Алехин. — По объектам муниципальной собственности сроки сдачи нарушены по 2 объектам в Искитиме, по 15 — в Новосибирске. Аналогичная ситуация продолжилась в 2021 году.

По его словам, в результате контрольных мероприятий на дорожных объектах КСП выявила ряд нарушений, в том числе:

— нарушение законодательства в сфере закупок,

— завышение начальной максимальной цены вследствие ошибок, допущенных проектировщиками, а также ненадлежащего качества входного контроля документации со стороны заказчика.

— Отчет КСП указывает, что низкое качество ПСД, экспертизы чаще всего наблюдается из-за ошибок, допущенных проектировщиками. Среди компаний, которые фигурируют в отчете: ООО «Сибдорпроект», ООО «Транспроект» и МУП УЗС ПТС. На последнюю я бы рекомендовал обратить внимание, так как следующим объектом компании будет площадь Лыщинского, к которой уже возникает много замечаний и предложений. Все ссылаются на то, что проект прошел экспертизу, а как мы дальше будем с этим жить — непонятно, — отметил депутат Сергей Титков.

По мнению депутата, директора ООО «Новосибирскагропромдорстрой» Александра Барсукова, проблема в том, что проектировщики недорабатывают проект в плане изысканий.

— Они проект подгоняют под то, чтобы он прошел экспертизу, а не отражал реальную ситуацию. Если на объекте реально не проведены испытания грунта, если недоделаны съемки и т. д., это может привести к непредсказуемым последствиям, — говорит Барсуков.

Много вопросов вызвала и работа организаций, осуществляющих строительный надзор.

— При комиссионном обследовании дорог были отобраны вырубки асфальто-бетонного покрытия. По результатам лабораторных испытаний выявлено несоответствие нормативам укладки — 42% проб не соответствовали нормативам. При этом организации, осуществляющие строительный контроль на разных объектах, факты несоответствия нормативам не установили, — подчеркнул Валерий Алехин.

По данным КСП, в 2020 году независимый контроль, диагностика и оценка состояния автодорог с отбором проб и испытаний покрытий осуществлялись в соответствии с контрактом, который Минтранс области заключил с ООО «Дорэксперт».

Начальник ГКУ «ТУАД» Владимир Воспанчук пояснил, что по замечаниям 2020 года были приняты кадровые решения. Кроме того, ТУАД принял ряд мер по улучшению качества приемки и сопровождению строительства.

— Мы находимся в процессе формирования более качественной диагностики для более четкого проектирования и производства работ. Это позволит избежать дополнительных объемов, технических ошибок и неточностей, — добавил он.

— Дайте предложения, а дальше, может, депутаты их рассмотрят, воспользуются правом своей законодательной инициативы — и тогда ситуация будет меняться. А так мы каждый год будем проверять новые объекты и устанавливать старые нарушения, — уверена Гончарова.

Председатель КСП Елена Гончарова предложила участникам дорожного строительства, работающим на земле, дать, которая, на взгляд исполнителей, мешает им качественно планировать, проходить экспертизу, и т. д.

Ее поддержал председатель транспортного комитета Майис Мамедов, отметив, что очень бы хотелось переломить ситуацию в 2022 году.

Александр Барсуков сообщил, что такие предложения представители отрасли уже готовили неоднократно и направляли в федеральные ведомства. Он предложил коллегам озадачить этим вопросом депутатов Госдумы от Новосибирской области.

Отметим, что к качеству ремонта дорог в Новосибирске и регионах области как у жителей, так и у общественников постоянно возникает очень много вопросов. При этом в Минтрансе заявляли, что контроль за дорогами региона и города ужесточился. Во всяком случае это декларировали чиновники.