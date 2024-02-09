В перечень жизненно важных добавят пять новых лекарств

Включение лекарств в список жизненно важных дает возможность обеспечить ими пациентов в большем объеме. Так, в перечень вошли препарат для лечения пневмонии с международным непатентованным наименованием (МНН) Цефепим + [Сульбактам] (отечественного производителя — компании «Промомед») под брендами «Максиктам-АФ» и «Цефепим + Сульбактам». Препарат для терапии антиретровирусной инфекции Ламивудин + Фосфазид, которое выпускается под маркой «Фосфаладин» структурой «Герофарма» — «АЗТ Фармресурс», пишет РБК.

Также Минздрав включил в список лекарственный препарат для лечения коронавирусной инфекции с МНН Тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат. Под брендом «Амбервин пульмо» его выпускает «Промомед».

Замыкают пятерка новых лекарств в списке жизненно важных два российских препарата компании Biocad для терапии рассеянного склероза — Сампэгинтерферон бета-1а (бренд «Тенексиа») и Дивозилимаб («Ивлизи»).

Ранее редакция публиковала разъяснения Минздрава относительно новых правил для рецептурных препаратов.