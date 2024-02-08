Федор Студит: чем опасны картошка, зеркала и новые знакомства 8 февраля

По народному календарю 8 февраля — Федоров день. Православные чтут преподобного Феодора Студита. Этот святой, как при жизни, так и после смерти совершил много чудес. Призывающие имя его избавлялись от пожаров, от нападения диких зверей, получали исцеление от недугов.

Этот день у наших предков бы неразрывно связан с разными обрядами и запретами.

Например, в Федоров день под запретом была картошка и блюда, в которых она присутствует. Считалось, что если съешь хотя бы немного этого корнеплода — скрутит живот и последствия запомнятся надолго.

А вот горох в этот день, наоборот, в почете был. Некоторые даже называли Федоров день «гороховым». По этим бобовым гадали о погоде: если сухие горошины катались по блюду со звоном, это предвещало трескучие морозы, а если бесшумно — тихие снегопады. Рожденные 8 февраля ели гороховую кашу, чтобы получить силу на весь год.

Также запрещалось долго любоваться на себя в зеркало, танцевать и кривляться перед ним — считалось, что в отражении появятся бесы и поселятся в доме.

В народе верили, что если в Федоров день девушка познакомится с парнем — отношения обречены.

Нельзя обижать кошек, бить их и прогонять.

По народным приметам на Руси определяли, какой погода будет предстоящей весной: Если 8 февраля пасмурно и снег — к поздней и холодной весне. Ясный день — к ранней и теплой весне. Кошка подолгу сидит на подоконнике и смотрит на улицу — к потеплению. Птицы утром поют — к морозам.

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