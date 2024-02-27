«Знай наших»: сибирские ИТ-разработчики на конкурсе брендов

Сибиряки представляют продукты, нацеленные на технологическое развитие целых отраслей экономики.

Победители в номинации «IT-решения» получат вычислительные мощности и облачные сервисы VK Cloud на сумму в 500 тыс. рублей, поддержку со стороны команды платформы и уникальные возможности повысить узнаваемость своего бренда. Новосибирскую область в этой номинации представляют 7 разработчиков, большинство из которых уже хорошо известны на рынке.

Основными критериями отбора являются: степень готовности продукта, применение архитектурных и инженерных практик, наличие сопутствующих сервисов, успешных кейсов внедрения.

Система «Облик-Аналитик», созданная в Новосибирске, — цифровая платформа для сбора, анализа, публикации и совместной работы с геопространственными данными. Она разработана на оригинальных авторских теориях в области структур данных и искусственного интеллекта. В качестве цели участия в Конкурсе создатели бренда заявляют «показать, что современные отечественные программные продукты не просто существуют, но и гарантируют реальную конкурентоспособность с иностранным ПО».

Портал WoodResource.com, созданный новосибирским предпринимателем Евгением Роженцевым, — один из самых крупных торговых ресурсов в лесной отрасли. На портале зарегистрировано более 20 тыс. производителей лесопромышленной продукции, ежемесячно портал посещают пользователи более чем из 110 стран мира.

«Наш портал — проект социальной ответственности, так как благодаря нему градообразующие предприятия сельской местности находят себе покупателей и новые рынки сбыта», — говорит его создатель.

Pro Control — новосибирская инновационная компания, разработчик уникального QR-кода, защищенного от копирования. С его помощью клиенты могут обезопасить свою продукцию от подделок и подмены. Этот код невозможно распечатать на обычном принтере или сделать копии специальными программами.

«Повышение уровня безопасности продукции на рынке очень важно в современном мире, где подделки и контрафактная продукция представляют значительную угрозу», — подчеркивает руководитель Pro Control Станислав Сидоров.

Победители Конкурса – 2024 будут объявлены 29 февраля на торжественной церемонии в Москве. Их определит экспертное жюри, в состав которого входят представители партнеров Конкурса, регионов РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Конкурс растущих российских брендов «Знай наших» был запущен в прошлом году в рамках Форума «Сильные идеи для нового времени», мероприятие получило поддержку на уровне Президента РФ. Организаторы – АСИ и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ. Участниками первого сезона стали 5 тыс. брендов из разных регионов РФ. Второй сезон стартовал в конце ноября 2023 года и собрал свыше 12 тыс. участников из всех регионов страны, которые борются за победу в пяти основных номинациях. его партнерами выступают более 30 предпринимательских и государственных структур, ведущие медиа и операторы рекламы.