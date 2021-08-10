Знают «цифру», набивают шишки, запускают инновации: как растут молодежные стартапы

Более 90% компаний выступят на XV Сибирской венчурной ярмарки, которая пройдет в рамках форума «Технопром-2021», со своими проектами впервые. 5 из 25 компаний-участников — молодежные стартапы. Для этой пятерки венчурная ярмарка станет первым крупным мероприятием, где они смогут поделиться бизнес-идеями с ведущими экспертами в области инвестирования и инноваций и получить обратную связь.

Дружба, биржа, акселератор

Иван Лебедев осенью 2019 года прошел обучение в акселерационной программе «Бизнес-ускоритель «А:СТАРТ», после чего вместе с командой единомышленников основал компанию ООО «Элрон». Вскоре она стала резидентом Академпарка.

— Одна из главных ценностей акселератора и Академпарка — в контактах, которые затем превращаются в контракты. Они позволяют нам вести деятельность и развиваться: мы живем на заработанные деньги и растем значительно быстрее, чем многие резиденты бизнес-инкубатора, но медленнее, чем хотели бы сами. У нас четкий план — производить конкретные продукты под рынок, — объяснил Иван Лебедев.

К сторонним инвестициям у руководителя «Элрон» осторожное отношение: он пытается обходиться без них, потому что хочет полностью контролировать развитие компании.

Коммерческие контракты занимают большую долю в портфеле компании ООО «Архивариус». Она, как и «Элрон», прошла обучение в акселераторе Академпарка, при этом еще и выиграла грант Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонд Бортника). Сейчас, спустя 3 года после основания, руководитель компании Константин Канивец считает, что изначальная ставка на коммерческие подряды была не совсем правильной.

— Слишком много физических ресурсов направлялись не в то русло. В контрактные обязательства можно погрузиться с головой и до своих собственных разработок просто не добраться. Понятно, что так мы зарабатывали деньги на жизнь и на свои идеи, но было очень тяжело перейти к собственному проекту, — рассказал Канивец.

В итоге «Архивариус», проведя исследование рынка электронной коммерции, увидел свободную нишу, для которой придумал бизнес-идею и нашел первых инвесторов.

Еще один участник Сибирской венчурной ярмарки, прошедший акселератор «А:СТАРТ», — компания ООО «СЭЙВ», чьи сотрудники получили навыки по ведению высокотехнологичного бизнеса.

— У нас молодая компания, директору Кириллу Ручкину — 31 год. Идей и желания много, но компетенций для высокотехнологичного бизнеса все-таки было недостаточно. Поэтому команда пошла на акселератор. По итогам Кирилл и все сотрудники получили навыки по ведению бизнеса. У нас в планах пройти и американский акселератор, ведь мы видим свое развитие на международном рынке, — рассказал основатель «СЭЙВа» Сергей Лиджиев.

Дмитрий Грачев и Антон Мелешкин (ИП Грачев) тоже участвовали в акселераторе «А:СТАРТ» и стали ее победителями. Их бизнес по производству пищевых газогидратов пока находится на начальной стадии: идею оформили, прототипы подготовили, но инвесторов еще не нашли.

— Для меня важно, что я нашел ценного партнера. Мы с Дмитрием знакомы еще с университета, вместе играли в футбол, а потом сдружились. Я всегда знал, что Дмитрий хорошо разбирается в рекламе и упаковке, а у меня была идея и исследования. Наша дружба нам очень помогает: проще договариваться, есть доверие друг к другу, синхронность действий, — рассказал Антон Мелешкин.

Еще один участник Сибирской венчурной ярмарки Денис Рублев (ИП Рублев) в данный момент проходит преакселератор «А:СТАРТ». Для открытия своего дела предприниматель не использовал сторонние инвестиции: бизнесмена вдохновил фильм «Волк с Уолл-стрит», и Рублев сам игрой на бирже заработал деньги.

— Посмотрев кино, я удивился, что в России мало кто занимается вложениями, а в США чуть ли не у каждой домохозяйки есть свой инвестсчет. Я квалифицированный инвестор, зарабатываю на фондовой бирже и вкладываю полученную прибыль в свой продукт. Этот опыт хорошо развил мои предпринимательские компетенции: изучаю отчетность компаний, вижу чужие ошибки и понимаю, как не надо строить бизнес. Что до моего проекта, то уверен: в ближайшем будущем смогу его продать и вложиться в другие собственные разработки и идеи, — рассказал Денис Рублев.

Создатели молодежных стартапов приобрели новые знания при подготовке к Сибирской венчурной ярмарке. По словам директора новосибирского областного инновационного фонда Александра Николаенко, участники прошли обучающий модуль, в ходе которого прокачали навыки эффективной презентации проектов для разных категорий инвесторов.

— Считаю, что умение грамотно презентовать идею — это 90% успеха в любом деле, — пояснил Александр Николаенко.

Говорить с инвестором про выгоду

Действительно полезно для начинающих предпринимателей — набить собственные шишки, считает эксперт Сибирской венчурной ярмарки, московский ментор стартапов Илья Ивахин.

— Если предприниматель трижды прогорел, значит, набил массу шишек и его шансы не прогореть в четвертый раз выше, чем у человека, открывающего дело впервые. Поэтому хорошо поднимают инвестиции те, у кого за плечами успешный продукт или правильный вывод из серии неудачных продуктов, — объяснил Илья Ивахин.

Этой же точки зрения придерживается и другой эксперт Сибирской венчурной ярмарки, руководитель центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно.

— Без негативного опыта не получится создать успешный продукт. Самый оптимальный путь для молодых ребят — найти доброжелательного инвестора или обратиться в фонд молодежной предпринимательской инициативы, там дают венчурные инвестиции с условием «нулевого шанса», при котором необязательно возвращать финансовые средства в случае провала, — объяснил Александр Вайно.

Поиск доброжелательного инвестора — непростое занятие для молодых инноваторов, делится мнением бизнес-ангел, основатель площадок для стартапов «Разведка боем» и «Разведка боем Kids» Вячеслав Турпанов.

— Бизнес-ангелы не сильно восприимчивы к эмоциям, во время питчингов на презентации они смотрят хладнокровно и безжалостно. И здесь между авторами стартапов и инвесторами рождается недопонимание. Молодые предприниматели считают, что бизнес-ангелы не оценили их проект по достоинству. Рецепт же успеха прост: нужно говорить, как инвестор заработает на проекте. Необходима постоянная активность, участие в питчингах с большим количеством инвесторов на разных площадках. Так у инноваторов набьется рука, а инвесторы смогут отследить динамику стартапа, — пояснил Вячеслав Турпанов.

Про низкую подготовленность стартапов к рассмотрению на предмет инвестиций как одну из проблем говорит руководитель фонда «Московский инновационный кластер» Анатолий Валетов.

— Стартапы, у которых нет внятной презентации, — не самая привлекательная вещь для инвесторов. Но сделать новую инвеступаковку — же это не просто изменить презентацию. Для представления проекта потенциальным инвесторам необходимо понять, что именно им интересно, и сфокусировать презентацию на этих аспектах. С решением такой проблемы помогают в инновационных центрах, — объяснил Анатолий Валетов.

Александр Вайно перечислил и другие отрицательные признаки, которые иногда присутствуют у молодых инновационных компаний:

— Есть и сложности с оформлением бизнес-плана, трудности при подаче заявок на венчурные инвестиции, неуверенность из-за страха быть обманутыми, что большой бизнес украдет идею.

При этом эксперт заметил: молодые инноваторы обладают явными конкурентными преимуществами.

— Они моментально генерируют идеи, в состоянии правильно работать с поставленной задачей, выдать верное технологическое решение. Я вижу причину этого в максимальной адаптации нового поколения к цифровому миру. Они родились в эпоху смартфонов, им легче придумывать технологические решения, чем нам, — добавил руководитель центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно.

Форум «Технопром-2021» пройдет в Новосибирске 25-27 августа в МВК «Экспоцентр». На этой же площадке 25-26 августа будет проходить XV Сибирская венчурная ярмарка.