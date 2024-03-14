Золотодобытчики начинают разработку нового участка в Новосибирской области

ООО «Артель старателей «Суенга» получило разрешение о переводе участка земель сельхозназначения в земли, предназначенные для добычи полезный ископаемых. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Речь идет об участке площадью 286549 кв. м., расположенном в Дубровском сельсовете Маслянинского района.

ООО «Артель старателей «Суенга» занимается добычей россыпного золота. По данным Seldon.Basis, компания создана в 1995 году, уставный капитал 45,5 млн рублей. По итогам 2021 года предприятие получило выручку в 267 млн руб. (-35%), чистый убыток составил 8,3 млн рублей (-112%). Директором компании является Алексей Дробот, учредителями 10 человек каждому из которых принадлежит 10%.

В 2016 году артель стала победителем аукциона на право разработки участка недр Низовья рек Суенга и Мостовка площадью 3,7 кв. км (прогнозные ресурсы россыпного золота – 634 кг). Он расположен в 25 км от районного центра Маслянино.

Ранее редакция рассказывала о том, что Минэкологии Красноярского края обратилось в суд на золотодобытчиков.