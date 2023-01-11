Один из первых крупных ТРЦ Новосибирска выставлен на продажу

Внешэкономбанк выставил на продажу торгово-развлекательный центр «Сибирский Молл» и деловой центр «Новая высота». Начальная стоимость, указанная на сайте ВЭБ за оба лота, — 3 715 527 048,2 рублей, сообщает ДК-Новосибирск.

Торги проводятся на площадке Сбербанк АСТ и продлятся до конца первого квартала текущего года.

ТРЦ «Сибирский Молл» стал четвертым по общей площади (64 527 кв. м) и до сих пор является любимым местом для шопинга и семейного отдыха новосибирцев.

— Дневной трафик — 16 тыс. человек, открытый паркинг на 1 650 машиномест. В ближайшие 1-3 года неподалеку от ТРЦ заселятся семь новых жилых комплексов комфорт и бизнес-классов, что увеличит первичную зону охвата на 10 тыс. человек, — говорится в презентации.

Что касается делового центра «Новая высота», то он пятый по общей площади среди объектов офисной недвижимости в Новосибирске. Общая площадь ДЦ — 33 621 кв. м, арендопригодная площадь — 18 829 кв. м, крытый паркинг на 171 машино-место.

В презентации перечислен целый ряд преимуществ. Среди них — круглосуточный доступ, охрана, современные системы контроля доступа, видеонаблюдение, охранная сигнализация, близко станции метро «Березовая Роща» и «Золотая Нива», а также близость Ипподромской магистрали, которая обеспечивает доступность отдаленных районов.

Александр Назаров, новосибирский брокер, учредитель компании Nazarov & Partners отмечает, что эти два объекта находятся в продаже с момента их постройки в 2008 году.

—Я не исключаю ситуации, когда были годы, когда их не хотели продавать. Но постоянно возникали слухи о готовности продать или ведутся переговоры. По факту, это объект привлекающий внимание и все знали, что их хотят продать одним пулом. Возможно, это один из ключевых моментов, почему они до сих пор не были проданы, — рассуждает эксперт в своем телеграм-канале. — Я точно знаю, что были желающие их купить оба. Но по каким-то причинам их не продавали.

Что касается сегодняшней ситуации, цена за квадратный метр, по его словам, кажется невысокой, но это не имеет никакого значения, потому что продаётся не объект недвижимости, как груда кирпичей, а арендный поток.

—В Новосибирске есть активные участники рынка готовые покупать такие объекты, но будут ли они это делать говорить трудно. В любом случае, потенциального покупателя интересует арендный поток и потенциал развития. Данные объекты заполненные, они оба несут деньги, они уже состоялись. Если названная цифра рынок устроит, то они будут проданы, — уверен Назаров. — Раздельно их купят быстрее, конечно же. Не исключаю, что бизнес-центр будет продан быстрее. В торговом объекте нет большого потенциала для развития. Возможно реконструировать или визуально улучшить, тем более, что планы такие были. Может даже нарастить, потому что земельный участок позволяет это сделать. В целом, у торговых объектов сейчас не самое лучшее время. Но в свете того, что в Новосибирске их дефицит, это вполне продаваемая история.

Ранее редакция сообщала, что из-за исхода иностранного бизнеса и снижения общего количества покупателей, которые отдавали предпочтение этим компаниям, в России продолжают закрываться ТЦ.

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