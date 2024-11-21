Золотые апельсины: почти на 22 процента выросли цены на цитрусовые в Новосибирске

Специалисты Новосибирскстата опубликовали данные об изменении цен на потребительском рынке в регионе.

По данным организации, цены на апельсины взлетели на 21,8% к сентябрю и составили в среднем 227 рублей за килограмм.

Отечественная икра лососевых рыб не отстает в гонке цен (+10,4%). Как уже сообщала редакция, стоимость красной икры в Новосибирске достигла 11 тысяч рублей за килограмм. В некоторых торговых точках города цена за килограмм икры приближается к 15 тысячам.

Также заметно ударил по кошельку жителей области и рост цен на лимоны (+10,5%). Стоимость за килограмм этого фрукта в регионе составляет 206 рублей.

Самым дешевым продуктом в октябре стала морковь, которая снизилась до 32 рублей за килограмм (17,4%).

Второе место по снижению цены занимает свёкла (8,7% и 91 рубль за килограмм).

Тройку лидеров закрывает капуста белокочанная (6,4% и 31 рубль за кило).

Ранее редакция сообщала о том, что в октябре инфляцию в Сибири разогнали рост цен на аренду квартир и продукты.