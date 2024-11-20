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В октябре инфляцию в Сибири разогнали рост цен на аренду квартир и продукты

  • 20/11/2024, 18:30
Автор: Юлия Данилова
В октябре инфляцию в Сибири разогнал рост цен на аренду квартир и продукты
В продовольственном сегменте в лидерах роста масло и морепродукты

В октябре в Сибири годовая инфляция ускорилась до 9,1%. В продовольственном секторе (годовая инфляция 9,3%) наибольшее влияние на эту динамику оказал рост цен на сливочное масло, кондитерские изделия и морепродукты.

Напомним, повышение цен на сливочное масло в регионе зарегистрировали минувшим летом.  Как пояснила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева, это связано с ростом издержек на всей производственной цепочке: выросли цены на корма, подорожала электроэнергия, выросли зарплаты и т.д. Аграрии заложили эти расходы в стоимость сырого молока. Молочные заводы добавили свои издержки: рост затрат на оборудование, упаковку и кадры.

— При этом недостатка этого продукта в Новосибирской области нет. В нашем регионе более 50 молокоперерабатывающих предприятий, многие из них производят и масло, —подчеркнула Марина Асаралиева. — Сливочное масло в Новосибирск также завозят из других регионов и стран.

Глава Минсельхоза Новосибирской области Андрей Шинделов сегодня сообщил, что регион по производству и реализации молока занимает шестое место по РФ. По его словам, в области находится 77 предприятий-производителей молочной продукции.

По ценам в кондитерке ударил рост затрат на зарплаты и упаковку, а также повышение мировых цен на молочные жиры. Как результат, сливки, творог, мороженое, сливочное масло, конфеты в годовом выражении в октябре дорожали быстрее, чем месяцем ранее.

Снижение вылова морепродуктов и рост транспортных расходов поставщиков ускорили годовой рост цен на мороженую рыбу и икру. В некоторых магазинах Новосибирска цена за килограмм красной икры уже доходит до 15 тысяч рублей.

В непродовольственном секторе (инфляция 6,78%) в октябре ускорился рост цен на одежду и обувь, топливо, а также уголь. Как отметили в Сибирском ГУ ЦБ, компании переносили затраты на транспорт и логистику в стоимость товара.

Налоговая берет под контроль рынок арендного жилья в Новосибирске

Налоговая берет под контроль рынок арендного жилья в Новосибирске

 В секторе услуг инфляция в годовом выражении оказалась наиболее высокой —рост до 12,59%. Эксперты Центробанка пояснили, что это связано с ростом цен на парикмахерские услуги, ремонт квартир, техническое обслуживание автомобилей. В этих отраслях также повышались расходы на оплату труда, импортные материалы и оборудование. На фоне роста ключевой ставки и падения спроса на ипотеку резко выросли цены за аренду жилья, что также сказалось на темпах инфляции. Эксперты рынка недвижимости, в частности, отмечали, что долгосрочная аренда квартир в Новосибирске выросла почти на 40%.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты Банка России проанализировали ключевые тренды развития региональной экономики за третий квартал 2024 года и констатировали, что рост ключевой ставки не ограничивает сибиряков в покупках

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : центробанк рост цен Новосибирск инфляция


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