В октябре инфляцию в Сибири разогнали рост цен на аренду квартир и продукты

В октябре в Сибири годовая инфляция ускорилась до 9,1%. В продовольственном секторе (годовая инфляция 9,3%) наибольшее влияние на эту динамику оказал рост цен на сливочное масло, кондитерские изделия и морепродукты.
Напомним, повышение цен на сливочное масло в регионе зарегистрировали минувшим летом. Как пояснила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева, это связано с ростом издержек на всей производственной цепочке: выросли цены на корма, подорожала электроэнергия, выросли зарплаты и т.д. Аграрии заложили эти расходы в стоимость сырого молока. Молочные заводы добавили свои издержки: рост затрат на оборудование, упаковку и кадры.
— При этом недостатка этого продукта в Новосибирской области нет. В нашем регионе более 50 молокоперерабатывающих предприятий, многие из них производят и масло, —подчеркнула Марина Асаралиева. — Сливочное масло в Новосибирск также завозят из других регионов и стран.
Глава Минсельхоза Новосибирской области Андрей Шинделов сегодня сообщил, что регион по производству и реализации молока занимает шестое место по РФ. По его словам, в области находится 77 предприятий-производителей молочной продукции.
По ценам в кондитерке ударил рост затрат на зарплаты и упаковку, а также повышение мировых цен на молочные жиры. Как результат, сливки, творог, мороженое, сливочное масло, конфеты в годовом выражении в октябре дорожали быстрее, чем месяцем ранее.
Снижение вылова морепродуктов и рост транспортных расходов поставщиков ускорили годовой рост цен на мороженую рыбу и икру. В некоторых магазинах Новосибирска цена за килограмм красной икры уже доходит до 15 тысяч рублей.
В непродовольственном секторе (инфляция 6,78%) в октябре ускорился рост цен на одежду и обувь, топливо, а также уголь. Как отметили в Сибирском ГУ ЦБ, компании переносили затраты на транспорт и логистику в стоимость товара.
выросла почти на 40%.
Ранее редакция сообщала о том, что эксперты Банка России проанализировали ключевые тренды развития региональной экономики за третий квартал 2024 года и констатировали, что рост ключевой ставки не ограничивает сибиряков в покупках.
Фото freepik, автор: freepik
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