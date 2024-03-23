«Зверье малолетнее»: старшеклассники засунули головой в унитаз ребенка в школе под Новосибирском

Очередной акт жестокости продемонстрировали подростки в одной из школ Новосибирской области.
В учебном заведении города Искитима старшеклассники макали головой ученика 5 класса на глазах у собравшихся в туалете зевак. Издевательства над ребенком они сняли на видео и выложили в сеть. На кадрах мальчик плачет и просит его отпустить. В ответ на его мольбы слышен заливистый смех старшеклассниц . Никто не встал на защиту жертвы подростковых «приколов».
Кадры с издевательствами разлетелись по новосибирским пабликам в соцсетях и вызвали волну возмущения у пользователей.
— Зверье малолетнее. Ещё и на камеру снимали, чтоб поржать. И ведь когда их прижмут, родители будут делать круглые глаза и говорить, что их ангелочки такого и вовсе сделать не могли.
— Ещё и при девочках это все…
— Мрази последние те, кто издеваются над слабыми. Да еще и в такой издевательской форме. Надеюсь их опустят хлеще. Так, чтобы на всю жизнь запомнили.
— Фу! Цирк уродов! Девочки хуже пацанов. Ржут стоят! Фу!!! Простите «не девочки». Даже слово подобрать не могу, как их назвать…
— Сердце кровью обливается….Какие жестокие твари! Бедный мальчик.
— По хорошему отцу это мальчика нужно засунуть в унитаз голову этого взрослого упыря, может, в другой раз подумает, стоит так поступать или нет
— Ждём видео извинения. Надеюсь, у него вся жизнь пойдет, как будет мордой* его в унитаз тыкают. Бедный паренёк.
По факту буллинга в школе уже начали проверки Следственный комитет и прокуратура.
— В ходе проверки прокуратура даст оценку законности действий администрации школы, а также органов профилактики. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.
Ранее редакция сообщала об аресте подростков, устроивших самосуд над 15-летним школьником в Новосибирске. Они избили мальчика, залили глаза перцовой жидкостью из баллончика и ножом обрезали волосы. Издевательства и побои агрессоры сняли на видео, которое через несколько дней попало в соцсети.
Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru