«Зверье малолетнее»: старшеклассники засунули головой в унитаз ребенка в школе под Новосибирском

Очередной акт жестокости продемонстрировали подростки в одной из школ Новосибирской области.

В учебном заведении города Искитима старшеклассники макали головой ученика 5 класса на глазах у собравшихся в туалете зевак. Издевательства над ребенком они сняли на видео и выложили в сеть. На кадрах мальчик плачет и просит его отпустить. В ответ на его мольбы слышен заливистый смех старшеклассниц . Никто не встал на защиту жертвы подростковых «приколов».

Кадры с издевательствами разлетелись по новосибирским пабликам в соцсетях и вызвали волну возмущения у пользователей.

— Зверье малолетнее. Ещё и на камеру снимали, чтоб поржать. И ведь когда их прижмут, родители будут делать круглые глаза и говорить, что их ангелочки такого и вовсе сделать не могли. — Ещё и при девочках это все… — Мрази последние те, кто издеваются над слабыми. Да еще и в такой издевательской форме. Надеюсь их опустят хлеще. Так, чтобы на всю жизнь запомнили. — Фу! Цирк уродов! Девочки хуже пацанов. Ржут стоят! Фу!!! Простите «не девочки». Даже слово подобрать не могу, как их назвать… — Сердце кровью обливается….Какие жестокие твари! Бедный мальчик. — По хорошему отцу это мальчика нужно засунуть в унитаз голову этого взрослого упыря, может, в другой раз подумает, стоит так поступать или нет — Ждём видео извинения. Надеюсь, у него вся жизнь пойдет, как будет мордой* его в унитаз тыкают. Бедный паренёк.

По факту буллинга в школе уже начали проверки Следственный комитет и прокуратура.

— В ходе проверки прокуратура даст оценку законности действий администрации школы, а также органов профилактики. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала об аресте подростков, устроивших самосуд над 15-летним школьником в Новосибирске. Они избили мальчика, залили глаза перцовой жидкостью из баллончика и ножом обрезали волосы. Издевательства и побои агрессоры сняли на видео, которое через несколько дней попало в соцсети.