Врио мэра Новосибирска выразил соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холл»

И.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл».

— Террористы нанесли подлый удар по мирным жителям в столице нашей Родины. Стреляли в безоружных людей, чтобы посеять панику и ужас в наших сердцах. Новосибирцы передают соболезнования родным и близким погибших, — передает его слова официальный телеграм-канал городской администрации.

Трагедия произошла в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта около 20:00 перед выступлением группы «Пикник». В концертный зал ворвались вооруженные боевики и открыли огонь по живым мишеням. После этого прогремели взрывы и вспыхнул пожар.

По официальным данным более 60 человек погибли, свыше 100 ранено. В числе жертв террористов есть дети.

По факту происшествия СК Росси возбудил уголовное дело по по статье «Террористический акт».