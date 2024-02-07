«Один кадет, другой псих»: отписавшим 15-летнего школьника подросткам избрали меру пресечения в Новосибирске

Кировским районным судом Новосибирска избрана мера пресечения двоим подросткам, устроившим самосуд над 15-летним школьником. Юные новосибирцы обвиняются в хулиганстве и вымогательство. Заседание прошло в закрытом режиме.

— В отношении одного из 15-летних обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 4 апреля 2024 года. В отношении другого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запрещено: покидать жилище с 22 часов вечера до 6 утра, посещать и участвовать в массовых мероприятиях, общаться в участниками уголовного дела, использовать телефонную связь и Интернет, приближаться ближе, чем на 100 метров к потерпевшему, — сообщили Infopro54 в пресс-службе суда.

При принятии решения суд учел, что обидчик в тот же день извинился перед потерпевшим и искренне раскаивается в содеянном.

Напомним, инцидент произошел в частном секторе Кировского района города вечером 21 января. Компания подростков вызвала 15-летнего Дениса из дома, чтобы предъявить претензии за «не пацанские» поступки и наказать. Они избили мальчика, залили глаза перцовой жидкостью из баллончика и ножом обрезали волосы. Издевательства и побои агрессоры сняли на видео, которое через несколько дней попало в соцсети.

Как рассказал Infopro54 источник, знакомый с ситуацией, напавшие на Дениса подростки называют себя скинхедами.

После публикации в СМИ героями видеоролика заинтересовались правоохранители. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Вымогательство». Расследование инцидента на контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин.

Infopro54 удалось выяснить, что один из фигурантов учится в новосибирском кадетском училище. Второй участник самосуда, по словам источника в правоохранительных органах, психически нездоров.

— Один кадет, другой псих. В день, когда их задерживали, мать того, который волосы кромсал мальчишке, принесла справку о том, что сын стоит на учете у психиатра, — рассказал Infopro54 собеседник.

Ранее редакция сообщала о задержании подростков, учинивших самосуд над 15-летним школьником.

*Имя подростка изменено.