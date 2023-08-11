Звездный дождь увидят новосибирцы в ночь с 11 на 12 августа

Новосибирцы в предстоящие выходные смогут наблюдать самый яркий звездопад 2023 года. Максимальная интенсивность потока Персеиды придется на две ночи — с 11 на 12 августа, и с 12 на 13 августа. В это время количество светящихся метеоров может быть и 100, и даже 150.

Любителям загадывать желания на падающие звезды стоит учитывать, что метеоры летят со скоростью 210 тысяч километров в час и загораются на высоте в 70 километрах над Землей. Более крупные можно наблюдать в течение нескольких секунд. Поэтому стоит заранее сформулировать желания и лучше, если они будут короткими: «денег», «замуж», «мира», «любви», «здоровья».

— Лучше всего начинать наблюдать за падающими Персеидами с 11 часов вечера. Наиболее ярко они проявятся в небе за городом, на открытой местности. Луна в этом году неполная, поэтому не будет затмевать своим светом метеоры. Помешать наблюдению могут только облака, — рассказали в новосибирском планетарии.

Для новичков в этом вопросе астрономы подсказывают, что созвездие Персея располагается в северной части неба. Чтобы облегчить поиски, нужно найти созвездие Кассиопеи, напоминающее по форме букву W. Чуть левее и ниже будет созвездие Персея. Направляйте взгляд на северо-восток. Телескоп или бинокль для таких наблюдений не понадобятся, так как метеоры хорошо видны невооруженным глазом.