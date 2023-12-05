В декабре можно увидеть сразу несколько ярких звездопадов

При условии, что облачность не помешает, любители звездного неба смогут увидеть довольно обильные метеорные потоки Геминиды, который превзойдет по числу падающих звезд августовский поток Персеиды, и Урсиды даже без использования специального оборудования. Первые достигнут максимальной активности 14 декабря, а вторые — 23 декабря. Наблюдать за ними рекомендуется вдали от городов, так их будет лучше видно.

Следует отметить, что метеорный поток Геминиды — это один из самых обильных звездопадов в году. В ясную ночь до или после пика можно увидеть около 50 метеоров в час; в ночь максимальной активности — 150 метеоров в час. Лучше всего этот метеорный поток виден из Северного полушария.

Прогноз видимости в этом году для наблюдения Геминид довольно оптимистичный. Метеорный поток достигнет своего пика через день после новолуния, так что сверкать метеорам не помешает даже Луна.

Пик Урсид приходится на время, близкое к декабрьскому солнцестоянию. Обычно во время пика они производят десять метеоров; однако известны всплески активности до 100 метеоров в час. Специалисты отмечают, что они отлично будут видны только в Северном полушарии.

Согласно прогнозу видимости пика метеорного потока, в этом году оно произойдет во время растущей Луны, которая может помешать наблюдениям.

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