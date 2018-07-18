Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Банк «Открытие» включен в перечень банков, уполномоченных открывать счета для госзакупок

  • 18/07/2018

Всего в перечень включены 18 российских банков.

Банк «Открытие» включен в утвержденный Правительством РФ перечень банков, уполномоченных открывать счета для госзакупок, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что всего в перечень включены 18 российских банков.

— Участники закупок, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, будут открывать в них специальные счета для внесения денежных средств в обеспечение заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг и проведение конкурсных процедур, —пояснили в банке.

Для обеспечения надлежащей степени защиты денежных средств на спецсчетах Правительством установлены требования к уполномоченным банкам, включая требования к их финансовой устойчивости.

В частности, кредитная организация должна иметь универсальную лицензию и собственный капитал в размере не менее установленного правилами размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах (утверждены постановлением от 24 декабря 2011 года № 1121), а также участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц. Банк «Открытие» полностью отвечает всем указанным требованиям.

С 1 января 2019 г. поставщик, заказчик и исполнитель должны выбираться исключительно в электронной форме. Вводимые изменения помогут снизить вероятность сговора заказчиков с участниками закупок и участников закупок между собой, а также упростят сбор необходимых документов.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

«Обувь России» отмечает рост продаж обуви без каблука на низком ходу

18/07/2018
По итогам 1-го полугодия доля такой обуви в розничных продажах в парах превысила 70%.

В Сибири цены на бензин остаются ниже, чем в среднем по стране

18/07/2018
В среднем по округу стоимость одного литра автомобильного бензина составляет 41,83 рубля.

Новосибирские предприятия представили свою продукцию на ИННОПРОМе

18/07/2018
Более 600 компаний из 20 стран мира приняли участие в международной выставке.

Мнение

«Мы выхватываем положительный опыт кусками, а потом удивляемся: почему он у нас не работает?»

Все материалы

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag

 

×