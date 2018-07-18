Банк «Открытие» включен в перечень банков, уполномоченных открывать счета для госзакупок

Всего в перечень включены 18 российских банков.

Банк «Открытие» включен в утвержденный Правительством РФ перечень банков, уполномоченных открывать счета для госзакупок, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что всего в перечень включены 18 российских банков.

— Участники закупок, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, будут открывать в них специальные счета для внесения денежных средств в обеспечение заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг и проведение конкурсных процедур, —пояснили в банке.

Для обеспечения надлежащей степени защиты денежных средств на спецсчетах Правительством установлены требования к уполномоченным банкам, включая требования к их финансовой устойчивости.

В частности, кредитная организация должна иметь универсальную лицензию и собственный капитал в размере не менее установленного правилами размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах (утверждены постановлением от 24 декабря 2011 года № 1121), а также участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц. Банк «Открытие» полностью отвечает всем указанным требованиям.

С 1 января 2019 г. поставщик, заказчик и исполнитель должны выбираться исключительно в электронной форме. Вводимые изменения помогут снизить вероятность сговора заказчиков с участниками закупок и участников закупок между собой, а также упростят сбор необходимых документов.

Фото: пресс-служба банка