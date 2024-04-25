Бастрыкин заинтересовался дорогами в Новосибирской области

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль состояние автодорог в Новосибирской области.

Всё из-за того, что в непригодном состоянии находятся участки дорог к населенным пунктам Ключи, Университетский и еще нескольким СНТ.

– В результате проезд личных автомобилей граждан, а также транспортных средств экстренных служб к домовладениям затруднен, – говорится в сообщении информационного центра СК России.

Из-за этого местные жители проходят пешком значительное расстояние.

Следственный комитет начал проверку по данному факту. Бастрыкин поручил доложить ему о результатах работы.

Ранее редакция сообщала о том, что в квартире мигрантов по указанию Быстрыкина потравили тараканов.