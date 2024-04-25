Время работы зоопарка изменилось в Новосибирске

Изменилось время посещения зоопарка в Новосибирске.
– В связи с увеличением продолжительности светового дня, – говорится в сообщении Новосибирского зоопарка.
Так с 25 апреля в будние дни зоопарк будет работать с 09:00 до 21:00, а в выходные и праздники до 22:00.
Продажа билетов будет прекращаться в рабочие дни в 20:00, в выходные и праздники в 20:30.
– После закрытия касс зоопарк работает только на выход, – отмечается в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирском зоопарке в честь праздника покормили манулов.
Источник фото: Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило
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