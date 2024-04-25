Время работы зоопарка изменилось в Новосибирске

Изменилось время посещения зоопарка в Новосибирске.

– В связи с увеличением продолжительности светового дня, – говорится в сообщении Новосибирского зоопарка.

Так с 25 апреля в будние дни зоопарк будет работать с 09:00 до 21:00, а в выходные и праздники до 22:00.

Продажа билетов будет прекращаться в рабочие дни в 20:00, в выходные и праздники в 20:30.

– После закрытия касс зоопарк работает только на выход, – отмечается в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирском зоопарке в честь праздника покормили манулов.