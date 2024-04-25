Кубок Сибири по игре го пройдет в Новосибирске

5 этап кубок России по игре го пройдет в Новосибирске.
Соревнование будет проходить с 28 и 29 апреля в центре туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо».
— В нем примут участие спортсмены Сибирского федерального округа, — говорится в сообщении мэрии.
Например, мастер спорта международного класса Наталья Ковалёва.
Го — логическая настольная игра возникшая в Древнем Китае. По разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад.
По общему числу игроков — одна из самых распространённых настольных игр в мире.
Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников раскритиковал игру команды ХК «Сибирь» в этом сезоне.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik
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