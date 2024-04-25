В Новосибирской области наступил сезон активности опасных кровопийцев

В Новосибирской области постепенно устанавливается теплая погода —уже со следующей недели жители сибирской столицы рванут за город жарить шашлыки и встречать Первомай. Жители Новосибирска несколько месяцев ждали наступления сезона дач и шашлыков. Однако не стоит забывать, что с приходом первых теплых дней наступает наступает сезон клещей.

Наиболее распространенными и опасными считаются иксодовые клещи — они паразитируют на людях и переносят целый ряд инфекций. Это и клещевой энцефалит с боррелиозом, которые у всех на слуху, и более редкие патологии — эрлихиоз, бабезиоз и анаплазмоз, которые также могут вызывать опасные неврологические симптомы.

— При гранулоцитарном анаплазмозе человек может заметить снижение или потерю чувствительности сразу в нескольких частях тела, боли, слабость мышц, проблемы с координацией движений, а также острые нарушения слуха. При моноцитарном эрлихиозе может возникать головокружение, ухудшение функции лицевого нерва (человеку может быть сложно моргнуть или улыбнуться), возможны симптомы поражения мозга и его оболочек — сильная головная боль, повышение температуры тела, общее ухудшение самочувствия. Бабезиоз может вызывать головную боль, резкое увеличение чувствительности (негромкие звуки, свет, аккуратные прикосновения вызывают боль), склонен к хронизации», — объясняет врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

При этом вакцинация есть только от клещевого энцефалита, а от других передающихся клещами заболеваний защитить себя заранее невозможно. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности во избежание контакта с клещами: выбираясь на природу, необходимо выбирать одежду, которая прикрывает кожу, а по возвращении домой — всегда осматривать себя и близких на предмет наличия клещей.