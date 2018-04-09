«Налоговый маневр-2018»

«Уйти в сумрак» не получится.

Кирилл Соппа, аттестованный налоговый консультант, финансовый директор ООО «СП-НОВОСИБИРСК», партнер юридической фирмы «Ветров и партнеры».

Страховые взносы: +22%

По итогам 2017 года номинальные доходы граждан в РФ выросли не более инфляции (6-8%), которая имеет самый низкий уровень за последние годы, а страховые взносы увеличились на 22% — эти деньги налоговая за год вырвала из «конвертов». И это показатель эффективности работы налоговых органов.

Косвенные налоги не имеют потенциала налоговой оптимизации, устойчивой в судах. НДС, за исключением узко специализированных случаев, оптимизируется «рисованными» счет-фактурами. Для НДФЛ единственный способ — это зарплата «в конверте». Для того, чтобы не платить налог с продаж, бизнесу надо прятать выручку, но сейчас ввели онлайн-кассы.

Вердикт: в результате нового налогового маневра, который наметило наше правительство (повысить ставки НДС на социально-значимые товары, ставку НДФЛ, ввести налог с продаж), у бизнеса «уйти в сумрак», как это происходило до этого, не получится.

НДС — в начало цепочки

В силу российской специфики считать цену сделки вместе с налогами, НДС начнет распределяться на бизнес в начале цепочки формирования добавленной стоимости. Его заплатит поставщик из своей чистой прибыли еще до того, как товар дойдет до ритейлера и будет оплачен конечным потребителем.

Похожая ситуация была в 2014 году. Думаю, что и в этот раз произойдет массовое повышение цен, но будут и те компании, у которых хватит ресурсов держать старую цену. За счет этого эффективным компаниям в среднесрочной перспективе даже удастся увеличить свои обороты. Те, кто балансировал в точке безубыточности, скорее всего уйдут в минус. Потерпите полгода, и к вам придут доходы менее эффективных конкурентов!

Впрочем, на рынке также есть группа компаний, которые имеют преимущественное положение. Например, ритейлеры могут повысить цену на хлеб, включив в нее повышение НДС и налог с продаж, если он будет введен. Ни ФАС, ни администрация, ни потребители при этом им ничего сказать не смогут: повышение НДС — решение власти. При этом, уверен, что ритейлеры «отожмут» поставщиков и, возможно, смогут на повышении НДС заработать. Единственное, что их может сдержать, — конкуренция. Но и тут вопрос решается просто: ритейлеры могут договориться. В случае, когда речь идет о социально-значимых товарах, точно можно сказать, что тот же хлеб люди меньше покупать не будут.

Проблема с НДС, на мой взгляд, закончится через 2-3 года, когда налоговая вычистит все однодневки, все предприниматели окажутся в одной плоскости, включат НДС в цену и будут спокойно работать. Но это приведет к удорожанию услуг и падению оборотов.

НДФЛ

На рынке труда сейчас крайне сложно найти квалифицированный и эффективный персонал. Это реальный «кадровый голод». Что произойдет после налогового маневра?.. Сначала все сотрудники почувствуют падение реальных доходов в связи с повышением цен. Потом квалифицированные и ценные кадры пойдут к работодателю за компенсацией, и ему придется поднимать им зарплату, то есть увеличивать свои расходы. Неквалифицированному персоналу придется еще больше затянуть пояса.

Однако в России большую долю экономики занимает госсектор и связанные с ним компании, перед которыми не стоит вопрос об эффективности. Сборы с их зарплат обеспечат государству налоговые поступления, но компенсировать увеличившиеся расходы все равно придется бюджету. Технически план по дополнительным сборам будет выполнен, но с точки зрения эффективности для казны — эффект будет нулевой.

«Врага» нужно знать в лицо

По статистике, налоговая выигрывает в судах более 90% дел. Почему? Налоговики уже долгое время подробно изучают схемы, которыми пользуются предприниматели и хорошо их знают. Ответного интереса со стороны предпринимателей нет. Они ходят на семинары к инфобизнесменам, которые ищут «дыры» в законодательстве и рассказывают о них. Вместо этого нужно изучать новые правила администрирования! Налоговые органы изучают вашу деятельность в ретроспективе трех лет, и когда приходят с проверкой, вы уже ничего исправить не можете. Стратегия защиты бизнеса сегодняшнего дня — правильно спрогнозировать возможность проведения конкретных контрольных мероприятий и предусмотреть защиту против наиболее вероятных из них. Это более дорогое удовольствие, чем стандартная защита, но в этом случае у бизнесмена хотя бы будет шанс.

Богатые не заплатят

За введение прогрессивной НДФЛ шкалы богатые точно не заплатят. Повышенный НДФЛ с зарплат чиновников и топ-менеджеров госкомпаний — это просто перекладывание денег из кармана в карман. А предприниматели всегда найдут возможности для того, чтобы скрыть большие личные доходы. Они могут легко перенести свои личные расходы на бизнес, например, покупать «лендроверы» в лизинг. Самые богатые могут легко поменять налоговое резидентство, прожив 183 дня за границей. При этом они могут спокойно вести бизнес в России и не платить здесь налоги. Основную нагрузку от введения прогрессивной шкалы возьмут на себя обычные люди.

Материал подготовлен по итогам заседания Бизнес-клуба Высшей школы бизнеса НГУЭУ

Фото: пресс-служба НГУЭУ