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В ИАиЭ СО РАН разработаны волоконные лазеры нового типа

  • 25/04/2018
180425-Volokonnye-lazery-novogo-tipa-p1

По сути разработана новая лазерная платформа, которая открывает принципиально новые возможности.

Избранный директор Института автоматики и электрометрии СО РАН чл.-корр. РАН С.А. Бабин в апреле выступил с двумя приглашёнными докладами на международных лазерных конференциях в Китае и США, в которых он рассказал о разработанных в рамках проекта РНФ новых схемах волоконных лазеров, работающих на эффекте вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР), сообщили в пресс-службе Института.

— В ИАиЭ СО РАН впервые в мире реализована полностью волоконная схема ВКР-лазера с прямой диодной накачкой, позволяющая эффективно преобразовать многомодовое излучение лазерных диодов в лазерный пучок высокого качества практически с любой длиной волны генерации. В отличие от традиционных лазеров на легированных одномодовых волокнах (иттербиевых или эрбиевых) здесь в качестве лазерной среды используется телекоммуникационный пассивный многомодовый световод с градиентным профилем показателя преломления, который не имеет проблем, обусловленных легированием, таких как фотопотемнение волокна со временем и развитие модовой нестабильности на больших мощностях. Совместное действие нелинейных эффектов при ВКР-преобразовании многомодового пучка в градиентном световоде и селектирующих свойств 3-мерной брэгговской решётки, записанной в многомодовой сердцевине световода с помощью запатентованной фемтосекундной технологии, позволяют получить пучок с расходимостью близкой к дифракционной, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по сути разработана новая лазерная платформа, которая открывает принципиально новые возможности по управлению пространственными, спектральными и временными характеристиками излучения лазеров на основе многомодовых волоконных световодов.

Фото: пресс-служба ИАиЭ СО РАН

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