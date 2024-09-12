​​​​​Онлайн-карту подключения зданий к теплу опубликовали в Новосибирске

Социальные объекты Новосибирска начали подключать к отоплению досрочно по коллективным заявкам. В 12 детских садах, роддоме и двух больницах областной столицы уже тепло.
Как сообщил генеральный директор АО «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев на совещании в областном правительстве, с 9 сентября отопление появилось в 12 детских садах.
Напомним, что по регламенту отопление включают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней опускается ниже +8 градусов. Однако, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время таких температур в Новосибирске не ожидается.
В прошлом году при соблюдении этих условий отопительный сезон начался 21 сентября.
Ранее энергетики публиковали онлайн-карту подключений, на которую можно ориентироваться. Данные приведены за предыдущие года.
Ранее редакция сообщала о том, что перерасчет за частые отключения электричества сделали жителям Новосибирска.
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