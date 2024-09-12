В «Россети Новосибирск» подвели промежуточные итоги подготовки к зиме

Такие встречи в электросетевой компании Новосибирской области проводятся ежеквартально, на них подводятся промежуточные итоги реализации производственных программ и присваивается рейтинг филиалам предприятия.

В ходе совещания генеральный директор «Россети Новосибирск» Дмитрий Шароватов обозначил промежуточные итоги по основным направлениям деятельности предприятия:

— полезный отпуск электроэнергии в сеть достиг 6,9 млрд кВт*ч, что на 5% превышает уровень 1 пг. 2023 года и говорит об активизации экономики региона;

— выполнено более 2000 технологических присоединений к сетям компании;

— потери электроэнергии снизились до 9,2%, при этом большая часть — незаконное потребление на низком уровне напряжения;

— в рамках инвестпрограммы введено более 65 МВА мощности и почти 157 км ЛЭП.

Одной из ключевых тем совещания стала готовность электросетей региона к следующему отопительному сезону. По итогам полугодия в программу технического обслуживания и ремонта уже вложено 707 млн рублей, на которые проведены капитальные ремонты подстанций и ЛЭП, выполнены целевые программы по замене элементов и оборудования электросетей, а также расчистка трасс воздушных линий электропередачи. Эти работы обеспечили достижение индекса готовности электросетевых объектов «Россети Новосибирск» к зиме на уровне 97%. На сегодняшний день подготовка компании к отопительному сезону вышла на финишную прямую.

В финале совещания огласили результаты рейтинга филиалов — по итогам 1 полугодия 2024 года лучшие показатели продемонстрировали в «Карасукских электрических сетях». Этот филиал регулярно добивается самых высоких результатов по основным направлениям производственной деятельности. Коллектив филиала награжден переходящим вымпелом.

Остальные филиалы, хоть и уступили лидеру, но все равно показали достойные результаты. Внутренняя соревновательность среди подразделений «Россети Новосибирск» позволяет более оперативно и тщательно прорабатывать механизмы решения текущих производственных вопросов, что, в конечном итоге, способствует развитию электросетевого хозяйства региона и повышению надежности электроснабжения потребителей.