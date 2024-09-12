Должник снес хостел в Новосибирске, чтобы отдохнуть за границей

В Новосибирске индивидуальный предприниматель снес хостел, чтобы выехать из России.
– В отношении 34-летнего гражданина возбуждено исполнительное производство обязывающего характера: снести объект капитального строительства на микрорайоне 3-й Памирский, – говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.
Как уточнили в ведомстве, пристав неоднократно вручала требования должнику о сносе незаконно построенного хостела, но тот их игнорировал. В итоге на должника наложили временное ограничение на выезд из страны.
Именно в этот момент мужчина планировал отправиться отдыхать и уже купил путевку. Он обратился в суд за признанием постановления пристава незаконным. Однако Фемида встала на сторону пристава. После чего должник заключил договор с подрядчиком для демонтажа хостела.
Объект капитального строительства был снесен. Все запреты и ограничения с гражданина сняли.
Ранее редакция сообщала о том, что приставы арестовали машину должника в Новосибирске.
Источник фото: предоставлено пресс-службой ФССП по Новосибирской области.
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