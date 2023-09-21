1 200 дольщиков получили квартиры в сданных долгостроях благодаря господдержке

Врио министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков напомнил, что сегодня правительством региона реализуется целый арсенал мер поддержки граждан, которые попали в сложную ситуацию, вложив деньги в долевое строительство, а также ряд механизмов, благодаря которым долгострои вводятся в эксплуатацию. В частности, оказывается адресная помощь дольщикам, реализуются масштабно-инвестиционные проекты, предоставляются субсидии ЖСК на благоустройство территории, подключение к инженерным сетям и установку лифтов. Благодаря планомерной работе с 2018 по 2022 годы восстановлены права почти 10,5 тысяч граждан в 85 проблемных объектах. С начала 2023 года сданы еще 6 долгостроев, свои долгожданные квартиры получили 1 263 дольщика.

В рамках объезда исполнительный директор ППК «Фонд развития территорий» Константин Тимофеев и Алексей Колмаков посетили один из долгостроев, достройка которого ведется при взаимодействии с ППК «Фонд» – дом по ул. Вилюйская, 6.

«Дом по ул. Вилюйская, 6 – один из восьми объектов, завершение которых ведется региональным фондом защиты прав дольщиков в рамках взаимодействия с ППК «Фонд развития территорий». Два дома – по ул. Калинина в г. Обь и дом № 12 в микрорайоне «Закаменский» – уже введены в эксплуатацию. На остальных шести объектах развернуты активные работы по достройке. Кроме того, дольщикам 24 долгостроев региона выплачиваются компенсации за недостроенное жилье, на сегодняшний день свои деньги уже получили 2 130 дольщиков на общую сумму почти 5 млрд рублей. Наше взаимодействие в ППК «Фонд развитие территорий будет продолжено», – отметил Алексей Колмаков.

Строительство 13-этажного дома № 6 по ул. Вилюйская ведется четко по графику. На сегодняшний день генеральный подрядчик – ООО «СМРстрой» – ведет пусконаладочные работы системы отопления и вентиляции, автоматизацию ИТП, внутренние отделочные работы, благоустройство территории, монтаж сетей связи, пожарной сигнализации, электрооборудования и электроосвещения, внутренних сетей отопления и вентиляции. На достройку дома направлено более 433 млн рублей. До конца 2023 года дом будет введен в эксплуатацию.

Также исполнительный директор ППК «Фонд» Константин Тимофеев и врио министра строительства региона Алексей Колмаков побывали на стройплощадках долгостроев в микрорайоне Закаменский, доме № 12/1 по ул. Есенина. На всех объектах ведется активная работа по достройке с применением различных инструментов.